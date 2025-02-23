Faiz indirimiyle konut kredileri ucuzladı! Aylık 3440 TL daha az ödeyeceksiniz

Kredi faizleri düştü. 120 ay vadeli 1 milyon TL için aylık taksitlerde dev indirim yaşandı. Son faiz kararının ardından konut kredileri ciddi oranda geriledi. Merkez Bankası son olarak23 Ocak 2025 tarihinde faizi 250 baz puan indirmiş ve 45'e çekmişti. Kararın ardından banklar da hızlı reaksiyon göstererek konut kredilerini hızla geri çekti. Ocak ayındaki faiz kararının ardından o zamana kıyasla aylık 3440 TL daha az taksit ödeniyor. İşte Ocak ve şubat ayı konut kredisi taksit tutarı farkları.

Merkez Bankası'nın kararıyla konut kredisi almak daha uygun hale geldi. 1 milyon TL kredinin takside yansıyan fiyatı düştü. Vatandaş artık aylık 3440 TL daha az ödeyecek.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI KREDİ FIRSATLARI

Merkez bankası ,son faiz kararını 23 Ocak 2025 tarihinde açıkladı. PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından bankalar kredi faizlerini düşürdü. Yüzde 2,74 ile yüzde 5,89 arasında değişen faiz oranlarıyla en uygun konut kredisi veren bankalar sıklıkla sorgulanır oldu.

1 MİLYON TL KREDİ İÇİN 3440 TL DAHA AZ TAKSİT

Güncellenen faiz oranlarıyla tüketiciler daha düşük aylık taksitlerle ev sahibi olma şansı yakaladı. Ocak ayı faiz kararının ardından 2 banka 2.79-2.85 faiz oranı sunsa da çoğu banka konut kredisi faiz oranlarını %3,05 ile kullandırıyordu. Faiz kararının ardından yeni kredi oranlarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin aylık taksiti 3440 TL daha düşük olacak.

Tablo şöyle hesaplandı;

Önceki faiz oranı: %3,05

Güncellenen faiz oranı: %2,74

120 ay vadeli kredi taksiti (önceki): 31.952 TL

120 ay vadeli kredi taksiti (güncel): 28.512,47 TL

Aylık fark: 3440 TL

KONUT KREDİSİNDE DEV İNDİRİM

Yeni kredi oranlarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri banka banka şöyle şekillendi;

VAKIF KATILIM KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,74

Aylık Taksit: 28.512,47 TL

Toplam Ödeme: 3.436.396 TL

KUVEYT TÜRK KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,75

Aylık Taksit: 28.603,04 TL

Toplam Ödeme: 3.455.939 TL

ALBARAKA TÜRK KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,75

Aylık Taksit: 28.603,04 TL

Toplam Ödeme: 3.460.124 TL

QNB STANDART MORTGAGE

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.549.364 TL

TEB KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.566.544 TL

AKBANK İLK EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.569.287 TL

İŞ BANKASI EV KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.563.227 TL

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,88

Aylık Taksit: 29.786,99 TL

Toplam Ödeme: 3.606.293 TL

TÜRKİYE FİNANS KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,92

Aylık Taksit: 30.153,60 TL

Toplam Ödeme: 3.636.682 TL

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

ALTERNATİF BANK KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı:%3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.820.057 TL

HALKBANK HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı:%3,25

Aylık Taksit:33.215,37 TL

Toplam Ödeme: 4.012.419 TL

VAKIFBANK SIFIR KONUTLARA ÖZEL SARIPANJUR KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.066.643 TL

ZİRAAT KATILIM KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı:%3,50

Aylık Taksit: 35.573,17 TL

Toplam Ödeme: 4.281.980 TL

DENİZBANK MORTGAGE KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 38.533,65 TL

Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

ANADOLUBANK KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 52.613,36 TL

Toplam Ödeme: 6.331.903 TL

ŞEKERBANK KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 58.961,37 TL

Toplam Ödeme: 7.092.664 TL

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası bu yıl 12 kez yerine 8 kez bir araya gelecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Şubat ayında toplantı planlanmadığı için, bir sonraki faiz kararı 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Bu tarihten sonra faiz indirimlerinin devam etmesi konut kredilerinin daha da geriye çekilmesi bekleniyor.