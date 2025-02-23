Faiz indirimiyle konut kredileri ucuzladı! Aylık 3440 TL daha az ödeyeceksiniz

Kredi faizleri düştü. 120 ay vadeli 1 milyon TL için aylık taksitlerde dev indirim yaşandı. Son faiz kararının ardından konut kredileri ciddi oranda geriledi. Merkez Bankası son olarak23 Ocak 2025 tarihinde faizi 250 baz puan indirmiş ve 45'e çekmişti. Kararın ardından banklar da hızlı reaksiyon göstererek konut kredilerini hızla geri çekti. Ocak ayındaki faiz kararının ardından o zamana kıyasla aylık 3440 TL daha az taksit ödeniyor. İşte Ocak ve şubat ayı konut kredisi taksit tutarı farkları.
Merkez Bankası'nın kararıyla konut kredisi almak daha uygun hale geldi. 1 milyon TL kredinin takside yansıyan fiyatı düştü. Vatandaş artık aylık 3440 TL daha az ödeyecek.
Merkez bankası ,son faiz kararını 23 Ocak 2025 tarihinde açıkladı. PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından bankalar kredi faizlerini düşürdü. Yüzde 2,74 ile yüzde 5,89 arasında değişen faiz oranlarıyla en uygun konut kredisi veren bankalar sıklıkla sorgulanır oldu.
Güncellenen faiz oranlarıyla tüketiciler daha düşük aylık taksitlerle ev sahibi olma şansı yakaladı. Ocak ayı faiz kararının ardından 2 banka 2.79-2.85 faiz oranı sunsa da çoğu banka konut kredisi faiz oranlarını %3,05 ile kullandırıyordu. Faiz kararının ardından yeni kredi oranlarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin aylık taksiti 3440 TL daha düşük olacak.
Tablo şöyle hesaplandı;
Yeni kredi oranlarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri banka banka şöyle şekillendi;
Kâr Payı Oranı: %2,74
Aylık Taksit: 28.512,47 TL
Toplam Ödeme: 3.436.396 TL
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 28.603,04 TL
Toplam Ödeme: 3.455.939 TL
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 28.603,04 TL
Toplam Ödeme: 3.460.124 TL
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.549.364 TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.566.544 TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.569.287 TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.563.227 TL
Faiz Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 29.786,99 TL
Toplam Ödeme: 3.606.293 TL
Kâr Payı Oranı: %2,92
Aylık Taksit: 30.153,60 TL
Toplam Ödeme: 3.636.682 TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.825.457 TL
Faiz Oranı:%3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.820.057 TL
Faiz Oranı:%3,25
Aylık Taksit:33.215,37 TL
Toplam Ödeme: 4.012.419 TL
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.066.643 TL
Kâr Payı Oranı:%3,50
Aylık Taksit: 35.573,17 TL
Toplam Ödeme: 4.281.980 TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 38.533,65 TL
Toplam Ödeme: 4.642.738 TL
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 52.613,36 TL
Toplam Ödeme: 6.331.903 TL
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 58.961,37 TL
Toplam Ödeme: 7.092.664 TL
Merkez Bankası bu yıl 12 kez yerine 8 kez bir araya gelecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Şubat ayında toplantı planlanmadığı için, bir sonraki faiz kararı 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Bu tarihten sonra faiz indirimlerinin devam etmesi konut kredilerinin daha da geriye çekilmesi bekleniyor.