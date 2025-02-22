Cebinde 5 bin doları olanlar dikkat! Bitcoin mi yoksa Cardano mu alınmalı?

Bitcoin ve Cardano portföyde aynı rolü üstlenmiyor. Bitcoin'in değer saklama aracı olarak statüsü onu önemli ölçüde daha güvenli kılsa da Cardano'nun proje ekosistemi uzun vadede bir destek rüzgarı olarak sahneye çıkması bekleniyor. Peki, 5.000 doları olanlar bitcoin mi yoksa cardano mu almalı? İşte cevabı.

5.000 dolarlık bir yatırım için Bitcoin mi yoksa Cardano mu alınmalı, sorusu cevap oldu. Bazı yatırımcılara göre, daha küçük bir varlığın çok daha büyük bir varlığa göre büyük bir büyüme yaşaması muhtemelen çok daha kolay olsa da coin'in önümüzdeki beş yıl içinde Bitcoin'den daha hızlı büyümeye devam edip edemeyeceği merak ediliyor.

BİTCOİN SATIN ALMANIN AVANTAJLARI

Bitcoin'in neredeyse her yatırımcının portföyünde yer almasının başında tüm kripto para sektörünün dayanağı olması geliyor. 1,9 trilyon dolarlık piyasa değeri, milyonlarca sahibi ve protokolü dışında direksiyonda kimsenin olmadığı bir varlık olarak karşımıza çıkıyor.

Gelecekte Bitcoin fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor. Dahası, her zaman en fazla 21 milyon Bitcoin üretilebilir, bu da satın alma gücünün yeterince uzun bir zaman diliminde yeni coin'lerin çıkarılmasıyla aşınmayacağı anlamına geliyor.

ENFLASYONDAN KAÇMAK İSTEYEN COİNLERE YÜKLENİYOR

Bu nedenle, bireysel yatırımcılar, hükümetler, şirketler, bankalar ve diğer kurumlar enflasyona karşı korunmak için coin'in bir kısmını satın aldıkça, alıcılar giderek daha az dolaşımdaki coin için rekabet edeceğinden fiyatlar yukarı çıkıyor.

BEŞ YILDA BİTCOİN'İN FİYATI YÜZDE 897 ARTTI

Şimdiye kadar, bu plan, coin'lerini yeterince uzun süre tutmaya istekli alıcılar için iyi işledi. Sadece son beş yılda, Bitcoin'in fiyatı yüzde 897 arttı.

CARDANO NEDEN BAZI YATIRIMCILAR İÇİN İŞE YARAYABİLİR?

Bitcoin'in aksine Cardano çok daha yeni ve gösterişli bir blok zinciridir. Bitcoin neredeyse kesinlikle daha güvenli bir varlık olarak kabul eidliyor. Cardano'nun arzı sınırlandırılmamıştır, bu da zincir operatörlerinin daha fazla geliştirmeyi finanse etmek için ihtiyaç duyduklarında daha fazla token çıkarabilecekleri ve bu sayede yatırımcıların bu süreçte sulandırılacakları anlamına geliyor.

Öte yandan, Solana veya Ethereum gibi çok daha büyük bir doğrudan rakip daha marjinal alıcıları çekmeye devam ederse, Cardano ekosisteminin sermaye açlığı çekmesi mümkün olarak kabul ediliyor.

Bugün Cardano'ya yatırım yapmak oldukça risk toleranslı yatırımcılar için bile, bir nebze riskli hale kabul ediliyor. Yani, uzmanlara göre 5.000 dolar yatırım yapmayı düşünüyorsanız, çoğu yatırımcı için daha iyi seçim muhtemelen Bitcoin olarak kabul ediliyor. Uzun vadeli bir satın alma ve tutma stratejisi kullanmaya istekli olanların paralarını kaybetme şansları çok daha düşük kabul ediliyor. Cardano, agresif bir büyüme varlığı arayanlar için hala işe yarar bir coin olarak kabul ediliyor.