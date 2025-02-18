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 | Murat Makas

Faiz indirimleri çelik ve bakıra yarayacak

BHP, Çin’in ekonomik toparlanması ve merkez bankalarının faiz indirimleriyle çelik ve bakır talebinde artış bekliyor. Ancak küresel ticaret gerilimleri, bu iyimser tabloyu gölgeleyebilir.

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Faiz indirimleri çelik ve bakıra yarayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 11:11

Madencilik devi BHP, Çin ekonomisinde toparlanma sinyalleri ve merkez bankalarının faiz indirimleriyle çelik ve bakır talebinin artmasını bekliyor. Ancak olası ticaret gerilimlerinin küresel büyümeyi tehdit edebileceğine dikkat çekiyor. Bu açıklama, BHP’nin son altı yılın en düşük ilk yarı karını açıklamasının ardından geldi.

BHP CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Geçen yıl Latin Amerika'daki değerli bakır varlıklarını ele geçirmeye çalışan BHP, Anglo American'ı satın alma planından vazgeçmişti. BHP CEO'su Mike Henry, şu anda satın almalara odaklanmadıklarını, şirketin organik büyümeye yöneldiğini söyledi.


Dünyanın en büyük madencilik şirketi BHP, Aralık 2024'te sona eren altı aylık dönemde 5,08 milyar dolar net kar elde etti. Bu, geçen yıla göre %23'lük bir düşüş anlamına gelse de piyasa beklentilerinin üzerinde kaldı. Şirket hisseleri %0,3 düştü. BHP, 2017'den bu yana en düşük seviye olan hisse başına 50 sent temettü açıkladı.

TAYFUNLAR OLUMSUZ ETKİ ETTİ

BHP'nin en büyük gelir kaynağı olan demir cevherinden elde edilen kar, fiyat düşüşleri nedeniyle %26 azalarak 7,2 milyar dolara geriledi. Avustralya'nın batı kıyısını vuran tayfunlar da demir cevheri sevkiyatlarını aksattı ve BHP, yıllık demir cevheri üretim hedefini düşürmek zorunda kaldı.
Merkez bankalarının faiz indirimleri, demir cevheri ve bakır talebini canlandırabilir. BHP, Örgütlü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (ÖECD) ülkelerinde çelik ve bakır talebinin artmasını bekliyor. Ancak olası ticaret gerilimleri bu toparlanmaya zarar verebilir.


Henry, ABD tarifelerinin BHP'yi çok etkilemeyeceğini, çünkü şirket gelirlerinin sadece %3'ünün ABD'den geldiğini belirtti. BHP, 2025'in sonlarında göbre sevkiyatına başlamayı planlıyor.
BHP’nin bakır operasyonları, 2024'ün ilk yarısında %44 artarak 5 milyar dolar kazandırdı. Bu artış, ABD'deki faiz indirimleri ve Çin'in teşvikleri sayesinde gerçekleşti. Şirket, 2025 mali yılında bakır operasyonlarını genişletmek için 4,7 milyar dolar harcamayı planlıyor. Bu sayede son üç yılda bakır üretimini %24 artıracak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bakır mı iyi çelik mi?
Bakırın üstün iletkenliğine rağmen, korozyona daha yatkındır; oysa paslanmaz çelik daha iyi dayanıklılık ve korozyon direnci sunar ve bu da onu aşındırıcı elementlere maruz kalmanın endişe verici olduğu ortamlar için uygun hale getirir.
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#Ekonomi
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