Faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi! İşte altın ve dolarda son durum
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
23 May 2024 14:13 - Güncelleme : 23 May 2024 14:15
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu. Faiz kararı sonra piyasalar hareketlendi. İşte dolar ve altında son durum...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını duyurdu. Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu. MB, geçen ay da politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmıştı.
Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar ne tepki verdi. İşte MB'nin faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum...
DOLAR NE KADAR? ( 23 MAYIS 2024)
Güne 32,15 TL seviyelerinde başlayan dolar faiz kararından sonra 32,20 TL seviyesini geçti.
GRAM ALTIN NE KADAR? (23 MAYIS 2024)
Güne 2,441 TL seviyelerinde başlayan gram altın ise Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından sonra 2,451 TL seviyelerini gördü.
Kaynak: tgrthaber.com