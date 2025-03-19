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 | Kübra Çelepi

Faiz kredi üst limiti 75 bin TL oldu! Özel banka acil nakit ihtiyacı olanların için harekete geçti

Faizsiz kredilerin üst limitini 75 bin TL’ye kadar çıktı. Garanti BBVA müşterilerine 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunulacağını duyurdu. 18 ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya, özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için ilaç olacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 09:54

Faizsiz krediden yararlanmak isteyenler için özel bir bankadan dikkat çeken bir açıklama geldi. Garanti BBVA, 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi kampanyasını duyurdu. Kampanya, yalnızca belirtilen tarih aralığında bankaya yeni katılan bireysel müşteriler için geçerli olacak.

ACİL NAKİT İHTİYACI OLANLARA BÜYÜK MÜJDE

18 – 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak 0 faizli kredi imkanı Garanti BBVA'dan geldi. Bankacılık sektöründe kredi üst limitinin 75 bin TL’ye çıkarılmasının ardından, acil nakit ihtiyacı olanlar için sunulan bu avantajlı kredi, faiz yükü olmadan 75 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlayacak.

FAİZSİZ KREDİ İLE KAÇIRILMAYACAK KAMPANYA

Artan finansal ihtiyaçlar karşısında kredi kullanmak isteyenler için Garanti BBVA, 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu faizsiz krediden yararlanmak isteyenler için bazı temel koşullar bulunuyor. Banka, belirli gelir kriterlerini sağlayan ve kredi notu uygun olan müşterilerine 75 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verecek. Kampanya, yalnızca belirtilen tarih aralığında bankaya yeni katılan bireysel müşteriler için geçerli olacak.

0 FAİZLİ KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Büyük ilgi gören faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler, şubelerden veya internet bankacılığı üzerinden başvurularını hızla tamamlayabilir. 8 – 31 Mart tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirerek “Müşteri Olmak İstiyorum” adımıyla hesap açanlar, %0 faizli kredi imkanından yararlanabilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

0 faizli krediyi hangi banka veriyor?
%0 faizli kredi veren bankalar şunlardır: Türkiye İş Bankası Garanti BBVA. Akbank.
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