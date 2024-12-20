Faiz yarışı kızıştı: 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı

20 Aralık 2024 16:20 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:36

2024 yıl sonu kampanyaları, mevduat faiz oranlarında hareketlilik oluşturdu. Bankaların güncellediği yeni oranlar, mevduat faizlerini yüzde 50’nin üzerine taşıdı. Peki, 500 bin TL’nin bir aylık faiz getirisi bankadan bankaya ne kadar değişiyor? İşte detaylar...

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Son dönemde bankalar, mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırmak için cazip faiz oranları sunmaya devam ediyor. Özellikle bir ay (32 gün) vadeli 500 bin TL tutarındaki yatırımlar için bankalar, rekabet halinde yüksek faiz oranları belirliyor. Bu durum, yatırımcılara oldukça cazip faiz getirileri elde etme fırsatı sağlıyor. Peki 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar?

İşte 32 gün vadeli 500 bin TL mevduat için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar:

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %48,5

Net Kazanç 19.081,97 TL

Vade Sonu Tutar 519.081,97 TL

AKBANK

Faiz Oranı %49,5

Net Kazanç 19.475,41 TL

Vade Sonu Tutar 519.475,41 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı %46,5

Net Kazanç 18.295,08 TL

Vade Sonu Tutar 518.295,08 TL

FİBA BANK

Faiz Oranı %53

Net Kazanç 20.852,46 TL

Vade Sonu Tutar 520.852,46 TL

ING

Faiz Oranı %52

Net Kazanç 20.459,02 TL

Vade Sonu Tutar 520.459,02 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %51

Net Kazanç 20.065,57 TL

Vade Sonu Tutar 520.065,57 TL

TEB

Faiz Oranı %53

Net Kazanç 20.852,46 TL

Vade Sonu Tutar 520.852,46 TL

ON PLUS

Faiz Oranı %51

Net Kazanç 20.065,57 TL

Vade Sonu Tutar 520.065,57 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %47

Net Kazanç 18.491,8 TL

Vade Sonu Tutar 518.491,8 TL

ODEA

Faiz Oranı %53

Net Kazanç 20.852,46 TL

Vade Sonu Tutar 520.852,46 TL

ENPARA

Faiz Oranı %43

Net Kazanç 16.918,03 TL

Vade Sonu Tutar 516.918,03 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %42

Net Kazanç 16.524,59 TL

Vade Sonu Tutar 516.524,59 TL

HALKBANK

Faiz Oranı %39

Net Kazanç 15.344,26 TL

Vade Sonu Tutar 515.344,26 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %53,00

Net Getiri 20.910 TL

Vade sonu tutar 520.910 TL