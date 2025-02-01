Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisine 44 bin başvuru! Devlet IBAN'a anında yatırıyor: İşte başvuru şartları

01 Şubat 2025 17:11 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 17:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, faizsiz evlilik kredisine yapılan başvuruların 43 bin 921’e ulaştığını duyurdu. Yeni evlenen çiftlere sunulan 150 bin lira tutarındaki faizsiz ve dört yıl geri ödemesiz kredi desteğine ilgi hızla artarken, 18-29 yaş arasındaki gençler başvuru şartlarını merak ediyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

Evlilik için faizsiz krediye rekor başvuru! Bakan Göktaş bir müjdeyi daha duyurdu

Evlilik için faizsiz krediye rekor başvuru! Bakan Göktaş bir müjdeyi daha duyurdu

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, evlenmek isteyen gençlere yönelik faizsiz kredi desteği devam ediyor. 18-29 yaş arasındaki çiftler için sunulan bu destekle, 150 bin TL’lik kredi 48 ay vadeli ve iki yıl geri ödemesiz olarak verilecek. Ayrıca, çiftlere evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmetleri de sağlanacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Sivas’ta düzenlenen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Eğitim Programına katılarak sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özdemir, Cumhurbaşkanı tarafından 2025’in Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte Aile ve Gençlik Fonu’nun 81 ilde aktif hale getirildiğini belirtti.

Program kapsamında şu ana kadar 12 bin 958 gence evlilik öncesi eğitim verildiğini açıklayan Özdemir, evlilik kredisi için ülke genelindeki başvuru sayısının 43 bin 921’e ulaştığını ifade etti. Sivas’ta ise şu ana kadar 212 başvuru yapıldığını belirten Bakan, "Genç çiftlerimize 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi imkânı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvurular, e-Devlet üzerinden hızlıca gerçekleştirilebiliyor. Destekten faydalanmak isteyen çiftler, gerekli şartları yerine getirdikten sonra süreci tamamlayarak faizsiz kredi fırsatından yararlanabiliyor.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?