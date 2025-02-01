Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisine 44 bin başvuru! Devlet IBAN'a anında yatırıyor: İşte başvuru şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, faizsiz evlilik kredisine yapılan başvuruların 43 bin 921’e ulaştığını duyurdu. Yeni evlenen çiftlere sunulan 150 bin lira tutarındaki faizsiz ve dört yıl geri ödemesiz kredi desteğine ilgi hızla artarken, 18-29 yaş arasındaki gençler başvuru şartlarını merak ediyor. İşte merak edilen tüm detaylar...
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, evlenmek isteyen gençlere yönelik faizsiz kredi desteği devam ediyor. 18-29 yaş arasındaki çiftler için sunulan bu destekle, 150 bin TL’lik kredi 48 ay vadeli ve iki yıl geri ödemesiz olarak verilecek. Ayrıca, çiftlere evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmetleri de sağlanacak.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Sivas’ta düzenlenen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Eğitim Programına katılarak sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özdemir, Cumhurbaşkanı tarafından 2025’in Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte Aile ve Gençlik Fonu’nun 81 ilde aktif hale getirildiğini belirtti.
Program kapsamında şu ana kadar 12 bin 958 gence evlilik öncesi eğitim verildiğini açıklayan Özdemir, evlilik kredisi için ülke genelindeki başvuru sayısının 43 bin 921’e ulaştığını ifade etti. Sivas’ta ise şu ana kadar 212 başvuru yapıldığını belirten Bakan, "Genç çiftlerimize 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi imkânı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Başvurular, e-Devlet üzerinden hızlıca gerçekleştirilebiliyor. Destekten faydalanmak isteyen çiftler, gerekli şartları yerine getirdikten sonra süreci tamamlayarak faizsiz kredi fırsatından yararlanabiliyor.
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
- Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),
- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
- Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,
- Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
- Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
- Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.
- Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.