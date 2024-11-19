Faizsiz kredi için bankalar yarışa girdi! Sıfır faizli kredi üst limiti belli oldu

19 Kasım 2024 20:52 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 21:01

Kasım ayında da faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden sürüyor. Vatandaşlar, 0 faizli kredi olanaklarına yoğun ilgi göstermeye devam ederken, bankalar kampanyalar için belirledikleri üst limiti de açıkladı. Faizsiz kredi imkanında belirlenen tutar, başvuru yapmak isteyenlerin dikkatini çekerken, başvuru şartları da merak konusu oldu. İşte bankaların verdikleri faizsiz kredi ve limitleri...

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Bankalar, faiz maliyetinden kaçınmak isteyen vatandaşlar için sundukları sıfır faizli kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Yeni müşteri kazanma hedefiyle hayata geçirilen bu kampanyalar, cazip avantajlarıyla vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Faizsiz kredi kullanmak isteyenler, bu fırsatların detaylarını öğrenmek için harekete geçti.

FAİZSİZ KREDİDE ÜST LİMİT BELLİ OLDU!

Müşteri portföylerini genişletmek isteyen bankalar, sıfır faizli kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Artan rekabet ortamında, bankalar faizsiz kredi için üst limiti 50 bin TL olarak belirledi.

BANKAYA GİTMEDEN FAİZSİZ KREDİ...

Kampanyalar, sadece faiz maliyetini ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda başvuru sürecinde sağladıkları kolaylıklarla da vatandaşların ilgisini çekiyor. Şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran sistemlerle, dijital bankacılık üzerinden müşteri olma işlemleri hızla tamamlanabiliyor. Vatandaşlar, şube ziyaretine gerek duymadan kredi başvurularını da dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Başvurular dijital platformlarda değerlendirilirken, olumlu sonuçlanan krediler anında başvuru sahibinin hesabına yatırılıyor.

KİMLER FAİZSİZ KREDİ ÇEKEBİLİR?

Faizsiz kredi almak isteyen bireyler, bankaların sunduğu sıfır faizli kredi kampanyalarına büyük ilgi gösteriyor. Ancak, bankalar bu tür kampanyaları genellikle yalnızca yeni müşterilerine sunuyor. Bazı bankalar ise bu avantajlardan faydalanmak isteyenler için ek koşullar öne sürebiliyor. Kampanyaların ayrıntılarına bakıldığında, özellikle kredi değerlendirme sürecinde bazı bankaların Findeks puanına önem verdiği ifade edildi.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR...

ENPARA

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

ON DİJİTAL BANKACILIK

ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine %0 faizli 3 ay vadeli 15.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

ING

ING Bank, yeni ING'lilere özel %0 faizle 6 ay vade ve 15.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Turuncu Ekstra programına katılıp Banka Kartı'nızdan alışveriş yaparak veya vadesiz hesabınızdan fatura ödeyerek aylık 3.250 puan toplayınca, kredi vadeniz boyunca gerekli puanı topladığınız her ay, 5.000 TL'ye kadar olan kredinizin faizi, nakit iade ile %0 faiz olarak yansır.

ALBARAKA

Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 15.000 TL finansman imkanı sunuluyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı sunuyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkanı sunuyor. Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerlidir. Kampanyadan 01.11.2024 – 30.11.2024 tarihleri arasında İşCep "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşteriler yararlanabilecektir.

DENİZBANK

Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit ve 6 aya kadar vadeli %0 faiz oranlı 10.000 TL kredi imkanı sunuyor. Kampanya, 16.11.2024 – 16.12.2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Faizsiz kredi kampanyasından 1 – 30 Kasım tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA'lı olan vatandaşlar faydalanabilir.

AKBANK

Akbank 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanı sunuyor.

TEB BANKASI

TEB Bankası yeni gelen müşterilerine özel %0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir. Kampanya 23.05.2024-30.11.2024 tarihine kadar geçerlidir.