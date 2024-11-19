YRP'li Suat Kılıç'tan asgari ücret çağrısı! 'Yüzde 25 yetmez' deyip rakam verdi

19 Kasım 2024 17:57 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:58

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kulislerde konuşulan yüzde 25'lik zam oranının yetersiz olacağını savunan Kılıç, partisinin talep ettiği rakamı açıkladı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret​ zammı için görüşmeler aralık ayında başlayacak. 4 toplantının ardından 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı belirlenecek. Milyonların kilitlendiği konuya ilişkin Yeniden Refah Partisi​'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç​, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası basın toplantısı düzenledi. Yenidoğan çetesine ilişkin davayı yorumlayan Kılıç, bu şebekenin Türk insanının sağlık sistemine olan güvenini sarstığını öne sürdü.

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ZAM​ YAPILMALI"

Daha sonra asgari ücret konusuna değinen Suat Kılıç, asgari ücret için telaffuz edilen yüzde 25 artışın kabul edilebilir olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Asgari ücret için yüzde 25 düşünenleri, akıllarını başına almaya, doğru hesap kitap yapmaya, Türkiye'nin enflasyon gerçeğini göz önünde bulundurmaya davet ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye gerçeklerini dikkate alarak davranmalı ve asgari ücreti yüzde 100'ün üzerinde artışla, hak edilen 35 bin lira rakamına ulaştırmalıdır."

TEĞMENLERİN YEMİN TÖRENİ

Siyasette tartışmalara neden olan teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Suat Kılıç, "Teğmenler bu yemini yapabilmek için komutanlarından izin istemiştir. Ama izin verilmediği halde bu yemini gerçekleştirmişler. Burada, hukukun ve hakkaniyetin gereği olarak dediğimiz şudur, ortada bir disiplinsizlik suçu varsa, sadece kuralları ihlal eden teğmenlerin değil, onlarla birlikte sıralı amirlerinin de hesaba çekilmesi lazım" ifadelerini kullandı.