Faizsiz kredi ve nakit avans yarışı kızıştı: Bankalar 60 bin TL sınırını aştı! Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat

Bankalardan faizsiz kredi ve nakit avans kampanyası müjdesi geldi. Bazı bankaların faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları 60.000 TL'ye dayandı. Nakite ihtiyacı olan tüketicileri kazançlı çıkaracak banka kredi koşulları belli oldu. İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, sonra ödeyin. İşte dev 0 faizli kredi kampanyalarının detayları ve başvuru şartları.
Son dönemde bankaların sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları, büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bazı bankalar 60 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 10.000 TL'ye kadar nakit avans imkanı sunmaya başladı. Özellikle 60.000 TL’ye kadar çıkan faizsiz kredi imkanları, vatandaşlar için ilaç olacak.
Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, findeks notuna göre vatandaşlara; sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans opsiyonları sunuyor. Özellikle belirli şartları sağlayan müşterilere sunulan bu fırsatlar, yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlayacak.
Şu an öne çıkan bazı fırsatlar şöyle;
• 0 faizli 10.000 TL’ye kadar nakit avans
• 60.000 TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi
• Kredi kartı harcamalarına özel faizsiz taksitli nakit avans
Faizsiz kredi fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin aşağıdaki şartları karşılaması gerekiyor:
•Bankanın belirlediği kredi notuna sahip olmak
•Düzenli bir gelire sahip olduğunu belgelemek
•Bankanın belirlediği vade süresine uyum sağlamak
•Kampanyaya özel belirlenen müşteri profiline uygun olmak
Bankalar, findeks notuna göre vatandaşlara; sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans opsiyonları sunuyor. Findeks kredi notu 1.750 puanın üzerinde olan banka müşterilerine ihtiyaç kredisi direkt verilirken; kredi notu düşük olanlarda faiz oranları değişiyor. Albaraka, Denizbank, Enpara, Akbank, ON Dijital bankacılık, Kuveytürk, İş Bankası ve Garanti gibi büyük bankalar dönemsel olarak faizsiz kredi seçeneklerini her geçen gün daha da cazip hale getiriyor.
Bazı bankalar, yeni müşterilerine özel hoş geldin kampanyaları kapsamında faizsiz kredi sunarken, bazıları ise maaş müşterilerine veya belirli harcama taahhüdü veren kişilere bu avantajı sağlıyor.
60.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve sıfır faizli nakit avans fırsatları, finansal rahatlama arayan vatandaşlara müjde. Şubat ayı kapsamında yapılan güncellemelere göre bankaların koşulları aşağıdaki gibi belirlense de en yüksek 0 sıfır faizli kredi tutarı 60 bin TL'ye çıktı. Her bankanın sunduğu avantajlar kişiye göre değişlik göstermeye devam ediyor. İşte faizsiz kredi ve nakit avans limitleri
ALBARAKA
Faiz Oranı: %0
Toplam: 25.000 TL
Vade: 3 aya varan ödemesiz dönem ve 4 taksit imkânı ile birlikte toplam 6 aya varan vade imkanıyla 25.000 TL'ye varan ihtiyaç finansmanı
DENİZBANK
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 45.000 TL
Vade: 3 ay vadeli 20.000 TL'ye varan kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans
ENPARA
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 10.000 TL
Vade: 3 aya varan vade ile 10.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 20.000 TL
Vade: 6 aya varan vade ile 20.000 TL'ye kadar dijital ihtiyaç kredisi
KUVEYTTÜRK
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 10.000 TL
Vade: 2 ay ertelemeli, 6 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç finansmanı
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 50.000 TL
Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 55.000 TL
Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan nakit ek hesap
AKBANK
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 55.000 TL
Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans
QNB
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 55.000 TL
Vade: 3 ay vadeli 30.000 TL kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans
TEB
Faiz Oranı: %0(Faizsiz)
Toplam: 55.000 TL
Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans
Faizsiz krediye başvurmak isteyenler için süreç oldukça basit:
1.İlgili bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden kampanyaları inceleyin.
2.Kampanya şartlarını karşılıyorsanız, online olarak başvuru yapabilirsiniz.
3.Banka, kredi notunuza ve gelir durumunuza bağlı olarak onay sürecini başlatacaktır.
4.Kredi onaylandığında, belirlenen limit dahilinde şartsız, kefilsiz ve faizsiz kredinizi kullanabilirsiniz.