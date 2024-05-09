Faizsiz kredi veren bankaların tam listesi! Bankalar kredi verme yarışında gaza bastı

09 May 2024 11:19 - Güncelleme : 09 May 2024 12:25

500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? MB Başkanı Karahan açıkladı

500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? MB Başkanı Karahan açıkladı

Nisan ayındaki enflasyon rakamı, artan zam oranları ve maaş beklentisindeki düşük oranlar vatandaşları bankalardan kredi çekmeye yönlendirdi. Ancak birçok banka yüksek faizli kredi verdiğinden dolayı vatandaşlar bu kez sıfır faizli kredi veren bankaları araştırdı.

Banka listesinde faizsiz kredi veren bankalar geri ödemesinde bile kolaylıklar sağlıyor. İhtiyaç kredisi özel günlerde en çok tercih edilen kredi türü olarak kaydedildi. Kredilerin ortalama 3-6 ay arası geri ödenmesi talep ediliyor.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALARIN TAM LİSTESİ!

Bankaların çoğu ise kredi verme kategorisinde ayırdıkları ihtiyaç kredisi adı altında belli oranda kredi imkanı sağlar. ATM'den bir kolayca çekilebilecek bu faizsiz kredi imkanlarında en yüksek kredi veren banka ise QNB Finansbank oldu.

30 bin TL faizsiz kredi veren QNB Finansbank bu imkanı özellikle yeni gelen müşterilerine sunuyor.

Türkiye İş Bankası 25 bin TL 3 ay taksitle sıfır faizsiz imkanla veriyor.

AKBANK sıfır faizsiz taksitli geri ödeme ile 20 bin TL kredi sunuyor.

GARANTİ BBVA 6 ay vadeli 20 bin TL tutarlı kredi imkanı sağlıyor.

En Para ATM'den 10 bin TL, banka içinden ise 20 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor.

DENİZBANK 25 bin TL faizsiz kredi imkanı veriyor.