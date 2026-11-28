Kurucu Fevzi Uzel, şirketin günlük yönetimini oğlu Mehmet Uzel'e devrediyor. Mühendislik ve işletmecilik deneyiminin yanı sıra, Mehmet Tan adıyla müzik albümleri yayımlayan başarılı bir aranjör olan Mehmet Uzel, şirketi yapay zekâ destekli yeni bir yönetim anlayışına hazırlıyor.

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HABERİN ÖZETİ Fakı Mehmet Efendi’de bayrak değişimi Fakı Mehmet Efendi Zamansız Baklavacı'da kurucu Fevzi Uzel, şirketin günlük yönetimini oğlu Mehmet Uzel'e devrederek yapay zeka destekli yeni bir yönetim anlayışına geçiş yapıyor. Şirketin kurucusu Fevzi Uzel, yönetim kurulu başkanlığı görevine devam ederken, günlük yönetim sorumluluğunu oğlu Mehmet Uzel'e devrediyor. Mehmet Uzel, mühendislik ve işletmecilik deneyiminin yanı sıra, Mehmet Tan adıyla müzik albümleri yayımlayan başarılı bir aranjördür. Mehmet Uzel, şirketi yapay zeka destekli yeni nesil işletmecilik ve yönetim modeliyle buluşturmayı hedefliyor. Yeni yapılanmada Sevil Nur Balcı Mali İşler Sorumlusu, Kübra Uzel ise İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak görev yapacak. Şirketin mevcut Genel Koordinatörü M. Ali Yardımcı görevine devam edecek.

MÜHENDİSLİKTEN MÜZİĞE, MÜZİKTEN YÖNETİCİLİĞE

2012 yılından bu yana aile şirketinde görev yapan Mehmet Uzel, özellikle finansal süreçlerde ve işletme yönetiminde edindiği tecrübeyi artık Genel Müdür olarak değerlendirecek.

Mehmet Uzel'in dikkat çeken bir diğer yönü ise müzik dünyasındaki çalışmaları.

Mehmet Tan sanatçı adıyla albümler yayımlayan Uzel, aynı zamanda başarılı bir müzik aranjörü. Mühendislik eğitiminin kazandırdığı analitik düşünceyi, müziğin gerektirdiği yaratıcılıkla birleştiren Mehmet Uzel, şimdi bu birikimini işletme yönetimine de taşımaya hazırlanıyor.

YÖNETİMDE YENİ GÖREV DAĞILIMI

Yeni yapılanmada şirketin muhasebe süreçlerinde görev yapan Sevil Nur Balcı, Mali İşler Sorumlusu olarak görev üstlenecek.

Ailenin diğer ikinci kuşak temsilcisi Klinik Psikolog Kübra Uzel, yeni açtığı kliniğinde danışanlarına hizmet vermeye devam ederken aile şirketindeki İnsan Kaynakları Sorumlusu görevini de sürdürecek.

Şirketin mevcut Genel Koordinatörü M. Ali Yardımcı ise görevine devam edecek.

Kurucu Fevzi Uzel, Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirketin çalışmalarını takip etmeyi ve yeni yönetime tecrübesiyle destek vermeyi sürdürecek.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YENİ NESİL İŞLETMECİLİK

Mehmet Uzel, bir süredir yapay zekâ destekli yeni nesil işletmecilik ve yönetim modeli üzerinde çalışıyor.

Sunumunu da hazırladığı bu modelle satış analizleri, üretim ve stok planlaması, maliyet kontrolü, personel yönetimi ve şube performanslarının takibi gibi süreçlerde teknolojiden daha fazla yararlanılması hedefleniyor.

Amaç; işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlamak, israfı azaltmak ve yönetim kararlarını daha sağlıklı verilere dayandırmak.

YENİ SİSTEMİN AŞAMALI OLARAK HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

İstanbul'un metro istasyonlarındaki şubeleriyle tanınan Fakı Mehmet Efendi Zamansız Baklavacı'da yeni bir dönem başlıyor.

FEVZİ UZEL: “İŞLER YOLUNDAYKEN DEĞİŞEBİLMEK ÖNEMLİ”

Yönetim değişikliğini değerlendiren Fevzi Uzel, yönetim bilimci Charles Handy'nin İkinci Eğri yaklaşımından etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

“Charles Handy, başarılı işletmelerin düşüşe geçmeden önce kendilerini yenilemeleri gerektiğini anlatıyor. Ben de bu düşünceye katılıyorum.

Fakı Mehmet Efendi'yi yılların emeğiyle bugünlere getirdik. Elbette eksiklerimiz de oldu, hatalarımız da. Ama her zaman çalışarak, öğrenerek ve mücadele ederek yolumuza devam ettik.

ŞİMDİ İKİNCİ KUŞAĞIN ÖNÜNÜ AÇMA ZAMANI

Mehmet, 2012 yılından beri işin içinde. Şirketimizin pek çok sürecini biliyor. Mühendis olmasının yanında müzikle de ciddi biçimde ilgileniyor. Mehmet Tan adıyla çıkardığı albümleri ve aranjörlük çalışmalarını da büyük bir beğeniyle takip ediyorum.

Bir insanın hem mühendislikte hem müzikte hem de ticarette kendisini geliştirmesini çok kıymetli buluyorum. Çünkü iyi yöneticilik yalnızca rakamları bilmek değil, aynı zamanda farklı düşünebilmek ve yeni fikirler üretebilmektir.

Mehmet'in hazırladığı yapay zekâ destekli yönetim planını da bu bakımdan önemsiyorum.

Biz bugüne kadar çok çalışarak geldik. Bundan sonra daha planlı, daha verimli ve teknolojiden daha fazla yararlanarak çalışmamız gerekiyor.

Kübra insan kaynakları alanındaki çalışmalarını sürdürecek. Sevil Nur Hanım mali işlerimizi üstlenecek. M. Ali Bey de operasyonel süreçlerde görevine devam edecek.

Ben de elbette bir yere gitmiyorum. Yönetim Kurulu Başkanı olarak tecrübemle yanlarında olacağım. Ancak günlük yönetimde artık Mehmet'in daha fazla sorumluluk almasını istiyorum.

Çocuklarımıza yalnızca bir şirket bırakmak değil, onların bizden daha iyisini yapabilecekleri bir ortam hazırlamak da bizim görevimiz.”

HEDEF, TECRÜBEYLE YENİLİĞİ BULUŞTURMAK

Fakı Mehmet Efendi'deki yeni dönemde, yıllardır edinilen işletmecilik tecrübesinin genç kuşağın bilgi birikimi ve teknolojiye dayalı yaklaşımıyla birleştirilmesi amaçlanıyor.

Şirketin öncelikleri arasında mevcut şubelerde hizmet kalitesini korumak, çalışanların işini kolaylaştırmak, maliyetleri daha iyi yönetmek ve sürdürülebilir bir işletme yapısı oluşturmak bulunuyor.

Fevzi Uzel, yeni dönemle ilgili değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Bizim için önemli olan yalnızca büyümek değil, yaptığımız işi her geçen gün biraz daha iyi yapabilmek. Bayrağı Mehmet'e devrederken en büyük beklentim de bu. Bizden daha iyisini yapsınlar. Yapacaklarına da inancım ve güvenim sonsuzdur. Zaten olması gereken de budur.”