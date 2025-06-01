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 | Bengü Sarıkuş

Fal bakanlar mercek altında! Cezası 863 bin TL

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yeni uygulamasıyla tüketiciyi aldatmaya yönelik reklam yapan kişilere savaş açtı. Bakanlık falcılık yapan kişileri ve kürtaj reklamı yapanları da kapsam altına aldı.

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Fal bakanlar mercek altında! Cezası 863 bin TL
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 09:10

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatmaya yönelik faaliyetleri olan kişi ve kurumlarla mücadelesini sürdürüyor. Ücretli fal bakımını ve reklamını ceza kapsamına alan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, para karşılığı tarot falı bakan bir şahsa 863 bin TL ceza kesti. Reklam Kurulu'nun son toplantısında 7 sözde medyumun kullandığı sosyal medya hesapları ve internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Fal bakanlar mercek altında! Cezası 863 bin TL

Ticari faaliyet gösteren sözde medyum ve falcıların kendilerine ait sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden "Kısmetiniz açılsın, aşk kapınıza gelsin; Gideni geri getiren, sevgiliyi bağlayan, kısmet açan özel karışımlı iksir sizler için özel olarak hazırlanıyor" gibi ifadelerle reklam yaptıkları görüldü.

7 medyumun hesaplarını engelleyen bakanlık, "Medyum Kaan Soyluhan" adıyla internette reklamlar veren ve para karşılığı tarot gibi fallar bakan Emrah Akyüz isimli şahsa 863 bin 580 TL idari para cezası uyguladı.

Fal bakanlar mercek altında! Cezası 863 bin TL

KÜRTAJ REKLAMLARI DA MERCEK ALTINDA

Kurul bir başka kararında ise Google arama motorunda 'ücretli sponsorlu reklam' veren Antalya'daki bir kürtaj kliniğine ceza yazdı. Kliniğin verdiği reklamda "İşlem süresi oldukça kısadır. 5-10 dakika sürer. Kürtaj işleminden sonra hasta 30 dakikalık bir istirahatin ardından günlük hayatına dönebilir" gibi özendirici ifadeler kullandığı tespit edildi. Kurul, inceleme konusu tanıtımlar ile sunulan hizmetlere yönelik talep oluşturulduğu ve sağlık alanında çalışan şahsın faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırıldığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların sağlık mevzuatında izin verilen bilgilendirme sınırını aşarak reklam niteliğinde olduğunun değerlendirildiğini kaydetti. Kurul bu gerekçelerle klinik sahibine 550 bin 59 TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

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#Ekonomi
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