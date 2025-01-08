Fast food devi Türkiye sözleşesini feshetti! 537 şube için kapatma kararı

08 Ocak 2025 13:52 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:02

Dünyanın en güçlü fast food zincirlerinden "Yum! Brands", Türkiye'deki ortağının yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçe gerekçesiyle "KFC" ve "Pizza Hut" markalarına ait franchise sözleşmelerini feshetti. Karar toplam 537 restoranının kapanmasına neden olabilir.

Amerikalı fast food devi "Yum! Brands" Türkiye​ uçun yılardır hizmet veren KFC ve Pizza Hut markalarını kapatabilir. Türkiye'de söz konusu markaların işletme hakkını elinde bulunduran İş Gıda A.Ş.'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten ABD'li şirket, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını içeren franchise sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Firma tarafından yapılan açıklamada kararın, Türkiye'deki partnerlerinin firma için gerekli olan standartları karşılamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

MALİ DİREKTÖRDEN KESKİN AÇIKLAMA

Habertürk'te yer alan habere göre, Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, halihazırda Türkiye'de hizmet veren KFC ve Pizza Hut şubelerinin kapatılabileceği uyarısında bulundu. Turner, açıklamasında "3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz" dedi.

"STANDARTLARIMIZA UYUM SAĞLAYAMADI"

Fesih kararı öncesinde, İş Gıda'ya birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştıklarını belirten firma yetkilisi "Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ TÜM MAĞAZALARI KAPSIYOR

Turner, Türkiye'deki restoranların son dönem satışlarının, dünya ortalama satışlarının büyük çok altında kaldığını belirterek, "Sonuç olarak, mağaza kapanışlarından kaynaklanan telif ücreti kaybının, 2025 ve sonrasında Yum!’un temel faaliyet karı üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Türkiye'deki kapanmalar, 2025 yılının ilk çeyreğinin sonunda Yum!'un raporlanan mağaza sayısında bir azalma olarak yansıtılacaktır" dedi.