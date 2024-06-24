FATF toplantısı 26 Haziran'da başlıyor! Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor

24 Haziran 2024 17:29 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 17:28

AK Parti'den net mesaj: Böyle bir şey olursa Türkiye anında cevap verecek

AK Parti'den net mesaj: Böyle bir şey olursa Türkiye anında cevap verecek

FATF toplantısı 26-28 Haziran'da Singapur'da başlayacak.

Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye alan Uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren FATF'ın bu toplantının ardından Türkiye'yi listeden çıkarması bekleniyor.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKACAK MI?

Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar 26-28 Haziran'da netleşecek.

Türkiye'nin 2021 yılı Ekim ayından bu yana bulunduğu gri listeden çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dünyanın en fazla milyoner ve milyarderine ev sahipliği yapan Monako'nun ise yasadışı para akışıyla mücadelede yeterince ilerleme kaydedemediği için gri listeye alınması bekleniyor.

FATF TOPLANTISI 26-28 HAZİRAN'DA

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'nin ise listeden çıkarılması bekleniyor.

Otuz yılı aşkın bir süre önce G7'nin girişimiyle kurulan Paris merkezli FATF, listeye eklenen ülkeleri yakından izliyor.

21 yılında IMF gri listedeki ülkelerin "sermaye girişlerinde büyük ve istatistiksel olarak anlamlı bir azalma" yaşadığını ortaya koydu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Şubat'ta yaptığı açıklamada, FATF ile Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaları tamamladıklarını söylemişti.

Türkiye Haziran ayında gri listeden çıkarılırsa TL'nin değer kazanmasını ve TL varlıklarının güçlenmesi bekleniyor.