Fatih Erbakan asgari ücret teklifini açıkladı! Rakam işçileri heyecanlandırdı

04 Aralık 2024 21:04 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 21:04

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri öncesi işçi sendikalarıyla bir araya geldi. Asgari ücreti belirlerken yalnızca enflasyon verilerinin değil ekonomik büyümenin de hesaba katılarak maaşlara zam olarak yansıtılması gerektiğini söyleyen Fatih Erbakan, yeni yılda maaşların 35 bin liraya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Asgari ücret zammı için en yüksek seviyeyi işaret etti! Erdoğan'ın hamlesi ile bu rakama çıkacak

Asgari ücret zammı için en yüksek seviyeyi işaret etti! Erdoğan'ın hamlesi ile bu rakama çıkacak

Türkiye​'de doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı yoldan ise toplumun tamamını ilgilendiren 2025 asgari ücret​ maratonu başlıyor. Hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasındaki ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılacak. Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı için heyecanlandıran bir teklif geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan​, işçi sendikalarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından hükümete çağrıda bulunarak talep ettiği tutarı paylaştı.

YRP lideri Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK genel merkezlerini ziyaret etti. TÜRK-İŞ'teki ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Erbakan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına başlamasıyla ilgili bugün emekçinin, işçinin yanında yer aldıklarını ifade etti. Bu yılki enflasyon​ rakamlarının yüzde 48-50 olduğunu belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"EMEKÇİLERE EKONOMİK BÜYÜMEDEN PAY VERİLSİN"

"Yüzde 40'lık bir enflasyon oranını yapacak olursak zam olarak, asgari ücretin 24 bin küsur liralara çıkarılması gerekir. Ancak bizim burada hesaba kattığımız diğer bir husus var. O da çok uzun zamandan beri, neredeyse 20 yıldan beri asgari ücrete Türkiye'nin ekonomik büyümesinden herhangi bir pay yansıtılmadı. Yani enflasyona ezdirmeyelim, enflasyon oranının altında maaş zammı yapmayalım tamam ama bir de ülkenin büyümesinden bu emekçilerimize pay verilmesi lazım.

"ASGARİ ÜCRETİ 35 BİN TL YAPALIM"

Bu pay da hesaba katıldığında asgari ücretin 34 bin liraya çıkması gerektiğini ekonomik işler başkanlığımız bilimsel olarak hesap ederek ortaya koydu. Biz de bu asgari ücreti 35 bin lira yapalım diye Yeniden Refah Partisi olarak daha önce ifade ettik. Bugün Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde, yoksulluk sınırı 70 bin lira seviyesine gelmiş durumda."

3 PARAMETREYE DİKKAT ÇEKTİ

En az iki asgari ücret giren hanelerin en azından yoksul kalmayacağına işaret eden Fatih Erbakan, burada üç parametreyi dikkate aldıklarını, bunların; asgari ücretliyi enflasyona ezdirmemek, Türkiye'nin ekonomik büyümesinden pay vermek ve iki asgari ücret bir araya geldiğinde yoksulluk sınırında bir gelir seviyesine ulaşmak olduğunu söyledi.

TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN HÜKÜMETE ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da ziyaretinden dolayı Erbakan ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Asgari ücretin şu anda Türkiye'deki geçim ücreti olduğunu anımsatan Atalay, Asgari Ücret Belirleme Komisyonunda bu yıl bir aşçı, taşeron işçisi, basın mensubu ve kuaförün de olacağını aktardı. Atalay, asgari ücretlinin haklı taleplerine ülkeyi yönetenlerin kulak vermesi gerektiğini kaydetti.

ERBAKAN'A RAPOR SUNDU

Erbakan, daha sonra HAK-İŞ Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arslan'ı da ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yapan Arslan, toplumun yarısının asgari ücretle çalıştığını, bunun dramatik bir tabloyu ortaya koyduğunu söyledi. Mahmut Arslan; gelir dağılımı, emeklilik ve asgari ücretle ilgili hazırlanan raporu Erbakan'a sundu.

"CİDDİ BİR ASGARİ ÜCRET BEKLEMİYORUZ"

Bütün muhatapların yer aldığı, sağlıklı, demokratik, katılımcı, çoğulcu bir Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kamuoyunu tatmin edecek sonuçlar alabileceğine işaret eden Arslan, çalışanların bunca mağduriyetine rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu yapısından çok sağlıklı, ciddi bir asgari ücret beklemediklerini dile getirdi.

Fatih Erbakan daha sonra DİSK Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi.