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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Faturalarda sistem değişiyor! Fiyatlar katlanacak

Elektrik faturaları için uygulamada olan kademeli tarife sistemi doğalgaza da geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, il bazlı maliyet farklarını dikkate alarak her şehir için farklı kota ve tarife belirlemeye hazırlanıyor.

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Faturalarda sistem değişiyor! Fiyatlar katlanacak
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 11:04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yıl başında elektrikte başlattığı "kademeli tarife" modelini doğalgaz faturalarına da uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, tüketim miktarına göre artan fiyatlandırma doğalgazda da geçerli olacak.

Faturalarda sistem değişiyor! Fiyatlar katlanacak

DOĞALGAZDA YENİ DÖNEM

Bakanlık, Türkiye genelindeki doğalgaz tüketim verilerini analiz ederek, her il için farklı bir fiyatlandırma modeli oluşturacak. Bu kapsamda, kış aylarının sert geçtiği bölgelerde daha yüksek kullanım kotası, ılıman iklimlere sahip şehirlerde ise daha düşük kota uygulanması planlanıyor.

Faturalarda sistem değişiyor! Fiyatlar katlanacak

DOĞALGAZDA KADEMELİ TARİFEYLE TASARRUF ZORUNLU HALE GELİYOR!

Elektrikte, yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerindeki kullanımda fiyatların iki katına çıkması gibi bir sistem, doğalgazda da devreye girecek. Belirlenen kotayı aşan kullanıcılar, daha yüksek tarifeden faturalandırılacak.

Faturalarda sistem değişiyor! Fiyatlar katlanacak

FATURALAR İL İL DEĞİŞECEK

Öte yandan hükümetin, hem elektrik hem de doğalgazda uyguladığı sübvansiyonları kademeli şekilde geri çekmeye başladığı belirtiliyor. Bu durum, hane halklarının enerji tüketimini daha bilinçli yönetmesini zorunlu hale getirecek. Yeni modelle birlikte tasarruflu kullanım daha da önem kazanacak.

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ETİKETLER
#enerji verimliliği
#Doğa Gazı
#Yılbaşı Suprise!
#Elektrik Fiyatları
#Kademeli Tarife
#Sübvansiyonlar
#Ekonomi
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