Faturalarda sistem değişiyor! Fiyatlar katlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yıl başında elektrikte başlattığı "kademeli tarife" modelini doğalgaz faturalarına da uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, tüketim miktarına göre artan fiyatlandırma doğalgazda da geçerli olacak.

DOĞALGAZDA YENİ DÖNEM

Bakanlık, Türkiye genelindeki doğalgaz tüketim verilerini analiz ederek, her il için farklı bir fiyatlandırma modeli oluşturacak. Bu kapsamda, kış aylarının sert geçtiği bölgelerde daha yüksek kullanım kotası, ılıman iklimlere sahip şehirlerde ise daha düşük kota uygulanması planlanıyor.

DOĞALGAZDA KADEMELİ TARİFEYLE TASARRUF ZORUNLU HALE GELİYOR!

Elektrikte, yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerindeki kullanımda fiyatların iki katına çıkması gibi bir sistem, doğalgazda da devreye girecek. Belirlenen kotayı aşan kullanıcılar, daha yüksek tarifeden faturalandırılacak.

FATURALAR İL İL DEĞİŞECEK

Öte yandan hükümetin, hem elektrik hem de doğalgazda uyguladığı sübvansiyonları kademeli şekilde geri çekmeye başladığı belirtiliyor. Bu durum, hane halklarının enerji tüketimini daha bilinçli yönetmesini zorunlu hale getirecek. Yeni modelle birlikte tasarruflu kullanım daha da önem kazanacak.