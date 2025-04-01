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 | Kübra Çelepi

Faturanız yüzde 25 düşecek! Bugün itibarıyla zorunlu oldu: Bölgeler artırıldı

Binalarda enerji tasarrufunu artırmak amacıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE) harekete geçti. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle binalarda ısı yalıtımı konusunda standartlar yukarı çekildi. Bu düzenlemeyle binalardaki enerji faturalarında yüzde 25'e varan düşüş sağlanması hedefleniyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 15:54

Faturalara yüzde 25 indirim yolda. Türkiye'de binalarda enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla TSE standardı zorunlu hale geldi. Yeni standartlarla ısınma ve soğutma maliyetlerinde yüzde 25'e varan tasarruf sağlanacak.

KONUTLARDA YENİ ISI YALITIMI STANDARTLARI BAŞLADI

Türkiye’de binalarda enerji tasarrufunu artıracak TS 825-binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı bugünden itibaren zorunlu hale geldi. Yeni düzenleme sayesinde ısınma ve soğutma maliyetlerinde yüzde 25’e varan tasarruf sağlanacak.

ISI YALITIMINDA BÖLGELER ARTIRILDI

Önceden 4 bölgeye ayrılan yalıtım sınıflandırması, iklim koşulları dikkate alınarak 6 bölgeye çıkarıldı. Bu sayede, her bölgeye özel hesaplamalarla binaların ısı kayıpları minimize edilecek.

ENERJİ TASARRUFU ATATÜRK BARAJI’NA EŞDEĞER

Yeni binalarda her yıl 2,5 teravat saat enerji tasarrufu hedefleniyor. Bu miktar, Atatürk Barajı’nın üç aylık enerji üretimine denk.

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FATURALAR DÜŞECEK ÇEVRE KAZANACAK

Düzenleme ile karbon salımı yılda 600 milyon ton azaltılacak. Hem vatandaşların enerji faturaları düşecek hem de çevresel sürdürülebilirliğe büyük katkı sağlanacak. Bu yeni standartlarla, dışa bağımlılık azalacak, vatandaş ekonomik olarak rahatlayacak ve çevre dostu binalar inşa edilecek.

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