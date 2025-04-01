SGK duyurdu! Emekliye bedava oldu! SSK ve Bağkur farkı gözetilmeyecek

SGK'dan emekliye müjde bitmiyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla emeklilere sağlanan ücretsiz haktan hala birçok vatandaş habersiz. SSK ve Bağ-Kur ayrımı olmadan tüm emeklilerin faydalandığı bedava hak ile diş protezi ve implanta artık para verilmeyecek.

SGK emekli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. SGK’ya bağlı hastanelerde diş protezi ve implant artık ücretsiz oldu. Müjde 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladı. Ancak birçok emekli bu haklarını bilmiyor.

EMEKLİLERE DİŞ PROTEZİ VE İMPLANT ARTIK BEDAVA

1 Ocak 2025 itibarıyla emeklilere diş protezi ve belirli koşullarda implant tedavisi tamamen ücretsiz oldu. SSK ve Bağ-Kur ayrımı olmadan tüm emekliler, SGK anlaşmalı hastanelerde bu hizmetlerden yararlanabilecek.

Diş sağlığı sorunları yaşayan emekliler için büyük bir kolaylık geldi. Devlet hastanelerinde yapılan protez tedavisi artık SGK tarafından karşılanıyor. Üstelik emekliler her beş yılda bir bu hizmeti ücretsiz alabilecekler.

İMPLANT TEDAVİSİNDE ŞARTLAR NELER?

Bazı durumlarda implant tedavisi de ücretsiz olacak. İşte ücretsiz implant hakkı kazanmak için gereken koşullar:

Kemik Kaybı: Kist veya tümör nedeniyle kemik kaybı olanlar

Kist veya tümör nedeniyle kemik kaybı olanlar Tek Taraflı Dişsizlik: Üst veya alt çenesinde tüm dişleri eksik olanlar

Üst veya alt çenesinde tüm dişleri eksik olanlar Doğuştan Diş Eksikliği: Genetik olarak dişleri eksik olanlar

Genetik olarak dişleri eksik olanlar Yüz Yarıkları: Dudak ve damak yarığı gibi durumlarda her çeneye 4 implant

Dudak ve damak yarığı gibi durumlarda her çeneye 4 implant Ciddi Hasarlar: Diş ve kemik dokusunda ciddi zarar olanlar

BAŞVURU VE SORGULAMA ÇOK KOLAY

Emekliler, e-Devlet üzerinden haklarını sorgulayabilir ve SGK’ya bağlı hastanelerde bu hizmetlerden faydalanabilirler. Bu yeni düzenleme, diş sağlığına erişimi kolaylaştırarak emeklilere büyük bir rahatlık sağlayacak.

SGK EMEKLİLER İÇİN ANLAŞTIĞI KURUMLAR