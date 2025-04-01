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 | Kübra Çelepi

SGK duyurdu! Emekliye bedava oldu! SSK ve Bağkur farkı gözetilmeyecek

SGK'dan emekliye müjde bitmiyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla emeklilere sağlanan ücretsiz haktan hala birçok vatandaş habersiz. SSK ve Bağ-Kur ayrımı olmadan tüm emeklilerin faydalandığı bedava hak ile diş protezi ve implanta artık para verilmeyecek.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 10:19

SGK emekli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. SGK’ya bağlı hastanelerde diş protezi ve implant artık ücretsiz oldu. Müjde 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladı. Ancak birçok emekli bu haklarını bilmiyor.

EMEKLİLERE DİŞ PROTEZİ VE İMPLANT ARTIK BEDAVA

1 Ocak 2025 itibarıyla emeklilere diş protezi ve belirli koşullarda implant tedavisi tamamen ücretsiz oldu. SSK ve Bağ-Kur ayrımı olmadan tüm emekliler, SGK anlaşmalı hastanelerde bu hizmetlerden yararlanabilecek.

Diş sağlığı sorunları yaşayan emekliler için büyük bir kolaylık geldi. Devlet hastanelerinde yapılan protez tedavisi artık SGK tarafından karşılanıyor. Üstelik emekliler her beş yılda bir bu hizmeti ücretsiz alabilecekler.

İMPLANT TEDAVİSİNDE ŞARTLAR NELER?

Bazı durumlarda implant tedavisi de ücretsiz olacak. İşte ücretsiz implant hakkı kazanmak için gereken koşullar:

  • Kemik Kaybı: Kist veya tümör nedeniyle kemik kaybı olanlar
  • Tek Taraflı Dişsizlik: Üst veya alt çenesinde tüm dişleri eksik olanlar
  • Doğuştan Diş Eksikliği: Genetik olarak dişleri eksik olanlar
  • Yüz Yarıkları: Dudak ve damak yarığı gibi durumlarda her çeneye 4 implant
  • Ciddi Hasarlar: Diş ve kemik dokusunda ciddi zarar olanlar

BAŞVURU VE SORGULAMA ÇOK KOLAY

Emekliler, e-Devlet üzerinden haklarını sorgulayabilir ve SGK’ya bağlı hastanelerde bu hizmetlerden faydalanabilirler. Bu yeni düzenleme, diş sağlığına erişimi kolaylaştırarak emeklilere büyük bir rahatlık sağlayacak.

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SGK EMEKLİLER İÇİN ANLAŞTIĞI KURUMLAR

  • İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi
  • Çekmeköy Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
  • İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
  • İstanbul İstinye Devlet Hastanesi
  • İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Şile Devlet Hastanesi
  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ağız Ve Diş Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
  • İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi
  • İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
  • İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi(S)
  • İstanbul Ataşehir Ağız Ve Dış Sağlığı Hastanesi
  • İstanbul Büyükçekmece Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
  • İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi
  • İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi
  • İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi Periton Ve Hemodiyaliz Merkezi
  • İstanbul Bahçelievler Ağız Ve Dış Sağlığı Merkezi
  • İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi
  • İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Bakırköy Ord.Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eği. Ve Araş. Hast.
  • İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi
  • İstanbul Beykoz Çocuk Göğüs Hastalıkları Hastanesi
  • İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi
  • İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Dr.Hüsamettin Kural Büyükada Devlet Hastanesi
  • İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(S)
  • İstanbul Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi(S)
  • İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(S)
  • İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi
  • İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi(S)
  • İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(S)
  • İstanbul Göztepe Ağız Ve Dış Sağlığı Merkezi
  • İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Kartal Ağız Ve Dış Sağlığı Merkezi
  • İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi
  • İstanbul Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Hastanesi
  • İstanbul Medeniyet Ünv. Diş Hek. Uyg. Ve Araştırma Merkezi
  • İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(Y)
  • İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Okmeydanı Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi
  • İstanbul Pendik Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi
  • İstanbul Pendik Devlet Hastanesi
  • İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(S)
  • İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi
  • İstanbul Yedikule Göğüs Ve Cerrahı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • Üsküdar Üniversitesi Ağız Ve Diş Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  • Üsküdar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
  • Avcılar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
  • Başakşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
  • Beykoz Ağız Ve Dış Sağlığı Merkezi
  • Beylikdüzü Ağız Ve Diş Sağlığı
  • Beylikdüzü Devlet Hastanesi
  • Esenler Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
  • Eyüpsultan Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
  • Güngören Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
  • Küçükçekmece Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi
  • Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü Hastanesi
  • Silivri Devlet Hastanesi
  • Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi
  • Sağlık Bakanlığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi
  • Sağlık Bakanlığı Bağcılar Ağız Ve Dış Sağlığı Hastanesi
  • Sancaktepe Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
  • Sarıyer Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
  • T.C. S.B. İst. Anadolu Kuzey Kamu Hast. Birliği Sağlık Bilim. Ünv. İst. Ümraniye E. A. Hastanesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Sultangazi Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Ağız Ve Diş Sağlığı Araştırma Hastanesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi
  • Topçular Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
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