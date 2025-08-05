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 | Bengü Sarıkuş

Fed Başkanlığı için 4 aday var! Yakında açıklanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı taraflı davranmakla suçladı ve yerine geçecek isim için dört güçlü adayın değerlendirildiğini açıkladı. Trump, Hazine Bakanı Kevin Bessent’in adaylıktan çıkarıldığını belirtirken, yeni başkanın “çok yakında” açıklanabileceğini duyurdu.

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Fed Başkanlığı için 4 aday var! Yakında açıklanacak
KAYNAK:
CNBC
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 17:00

ABD Başkanı , mevcut () Başkanı 'ı "son derece politik" olmakla suçladı. Trump, yeni Fed başkanı için dört aday olduğunu ve yakında açıklayabileceğini belirtti.

Fed Başkanlığı için 4 aday var! Yakında açıklanacak

Bu eleştiri, Beyaz Saray'ın yakında Fed Başkanlığı için bir karar açıklayabileceği sinyalleriyle birlikte geldi. Trump, bu önemli göreve aday olan birçok ismin "çok iyi" olduğunu ifade etti.

Fed Başkanlığı için 4 aday var! Yakında açıklanacak

ABD HAZİNE BAKANI ADAY LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Başkan Trump'a göre, yeni Fed Başkanı için nihai karar dört adaydan biri arasından verilecek ve duyuru "oldukça yakında" yapılabilecek.

Fed Başkanlığı için 4 aday var! Yakında açıklanacak

Trump ayrıca, adaylar arasında adı geçen ABD Hazine Bakanı Kevin Bessent'in mevcut görevinde kalmak istediğini belirtti ve Bessent'in aday listesinden çıkarıldığını ifade etti.

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#fed
#jerome powell
#abd merkez bankası
#Donald Trump
#Yeni Fed Başkanı
#Hazine Bakanı
#Ekonomi
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