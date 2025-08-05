Banka promosyonu almak isteyenler dikkat: SGK Uzmanı Bal'dan emeklilere kritik uyarı

Bankalar müşteri çekebilmek için emekli promosyonu rakamlarında yarışıyor. Bankada kalma sözü veren emeklilere verilen banka promosyonları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. SGK Uzmanı Murat Bal, emekli promosyonunda en yüksek rakamı açıklarken beklentilerini de aktardı. Bal, emekli maaşını taşımak isteyen emeklilere de önemli uyarılarda bulundu.
Bir televizyon yayınında konuşan SGK Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı:
"Kamu bankalarında aslında değişiklik bekliyoruz hala daha. Orada bir artırım olmadı. Ekonomi Koordinasyon Kurulunun ta şubatta bu değişiklik yapılabilir, martta yapılabilir şeklinde açıklamalar vardı ama biz hala kamu bankalarında bir artış bekliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim; kamu bankalarındaki artıştan sonra aslında özel bankalar da bir rekabet yarışına giriyor. Bu rekabet yarışıyla da kazanan emeklilerimiz oluyor tabii ki. Burada 8 ila 12 bin lira kamu bankalarının hala devam ediyor. 2023 yılında en son açıklanmıştı bu ve 8 ile 12 bin lira, en düşükte 8 en yüksekte 12 bin lira promosyonları hala daha devam ediyor. Ben bunun yükselmesini bekliyorum. 2 yıldır burada herhangi bir hareket olmadı ama bu yükseldiğinde gerçekten özel bankalardaki o rekabet yarışı çok hızlanacak gibi gözüküyor.
Şu anda tabii banka isimleri vermiyoruz burada ama bir bankamız 17 bin 500 lira bir promosyon uyguluyor, yüzde 47 hoş geldin mevduat faizi uyguluyor ve 60 bin liraya kadar mesela sıfır faiz emeklilerimiz maaşlarını taşıdığında. Bir diğer banka 21 bin lira bir promosyon uyguluyor, başka herhangi bir yan desteklemesi yok. Başka bir bankamız 25 bin lira uyguluyor, yüzde 44,5 hoş geldin faizi ve bankada duran paranıza mevduatsız mevduatta günlük olarak da faiz işletiyor. Yani bu vadeli mevduat olmasa da bankada duran paraya da günlük faiz veriyor. Başka bir banka yine 25 bin lira uyguluyor ve yüzde 49 yine hoş geldin faizi bu bankada da görülüyor. En yüksekte bir diğer özel banka 27 bin lira şu anda emekli promosyonu var, yüzde 48 bir hoş geldin faizi var ve yatan paraya da günlük faizi var.
Tabii bu emekli promosyonlarında aslında en çok merak edilenlerden bir tanesi de biz maaşımızı diğer bankaya nasıl taşırız? Nasıl bu prosedür yürüyecek? Bu konuda da bir bilgi ufak bir bilgi verelim. Öncelikle e-devlet üzerinden maaş değişikliğini yapabiliyorlar. Şubeye gidip de de yapabilirler. Burada herhangi bir şekilde eski maaş aldığı bankanın zorluk çıkarma kanunen şansı yok. Siz bankanızı seçersiniz, emekli maaşınızı taşırsınız ve yeni bankanızdan da promosyon direkt olarak hesabınıza yatar.
Tabii 3 yıllık promosyon süresi dolmadan acaba vatandaşlarımız, emeklilerimiz banka değiştirebilir mi? Bu da çok soruluyor. Evet, değiştirebilir. Örnek verelim; bundan 2 yıl önce 9 bin lira promosyonla bir bankaya maaşınızı taşıdınız, 2 yıldır da o bankadan alıyorsunuz zaten maaşınızı, 2 yıl geçmiş ama sizin 9 bin liranız şimdi olmuş 27 bin lira promosyonlar piyasada. Diyorsunuz ki ya ben hani evet süremde olmadı ama bankamı değiştirmek istiyorum... Orada şöyle bir uygulama yapılıyor; o 9 bin liranın 2 yılını zaten hak ettiniz, yani 6 bin lirası zaten sizin hak ettiğiniz para. 3 bin lirasını yeni bankanız eski bankanıza yatırıyor ve direkt olarak yine hiçbir zorluk çıkarmadan yeni bankaya emekli maaşınız taşınmış oluyor. 1 yıl da olabilir, 2 yıl da olabilir. Tabii yani orada illa 2 yıl olması diye değil sadece kolay bir örnek olsun diye verdim. Hani 9 bin liranın 2 yılda 6 bin lirasını hak edip 3 bin lirasını diğer banka yatıracak şeklinde. Ama bir yılda da aynı şekilde banka değişikliği yapılabilir.
Emeklilerimiz internetten kontrol etsinler. Hangi bankalar daha kendileri için uygun? Direkt olarak maaşlarını taşıyabilir. Ama orada şuna da dikkat etsinler. Türkiye çapındaki ATM ağına da dikkat etsinler. Emeklerimizin bir kısmı yazları memleketlerinde geçiriyorlar. İşte başka şehirlere, küçük şehirlere, ilçelere gidiyorlar. Bir imza lazım olsa belki kendi ilinde o bankanın şubesi yok. Yani bunlara da dikkat etsinler. Sadece rakam üzerinden değil hem şube ağı hem o şubenin size yaklaşımı bunlar da çok önemli. Hepsini birlikte değerlendirerek kararlarını versinler"
Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos– 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.
Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 6.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda!
1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK emeklilerinin ilk defa vereceği otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir ve kampanya süresince verilen ilk fatura talimatına 500 TL MaxiPuan, ikinci fatura talimatına toplam 750 TL MaxiPuan, üçüncü fatura talimatına toplam 1.000 TL MaxiPuan verilecektir. Emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklilerinin ilk fatura talimatlarına 1.000 TL’ye varan MaxiPuan!
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
Kampanya Bitiş Tarihi
31 Ağustos 2025
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
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Maaşı ING’ye taşıyanlara 15 bin TL’ye, ek koşullarla 25 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.
Promosyon ödemesi şu şekilde:
• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
• 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alınabilecek.
Yapı Kredi, 15 Haziran 2025 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerine 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanma fırsatı sunuyor.
Promosyon ödemesi şu şekilde:
• 0 TL - 9.999 TL maaş alanlar 6.250 TL maaş promosyonu, 2.000 TL fatura talimatı, 2.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 12.250 TL,
• 10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar 10.000 TL maaş promosyonu, 3.000 TL fatura talimatı, 3.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 18.000 TL,
• 15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar 12.500 TL maaş promosyonu, 4.000 TL fatura talimatı, 4.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 22.500 TL,
• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 15.000 TL maaş promosyonu, 5.000 TL fatura talimatı, 5.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 27.000 TL alabilecek.