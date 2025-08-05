Banka promosyonu almak isteyenler dikkat: SGK Uzmanı Bal'dan emeklilere kritik uyarı

"ATM AĞINA DİKKAT ETSİNLER"

Emeklilerimiz internetten kontrol etsinler. Hangi bankalar daha kendileri için uygun? Direkt olarak maaşlarını taşıyabilir. Ama orada şuna da dikkat etsinler. Türkiye çapındaki ATM ağına da dikkat etsinler. Emeklerimizin bir kısmı yazları memleketlerinde geçiriyorlar. İşte başka şehirlere, küçük şehirlere, ilçelere gidiyorlar. Bir imza lazım olsa belki kendi ilinde o bankanın şubesi yok. Yani bunlara da dikkat etsinler. Sadece rakam üzerinden değil hem şube ağı hem o şubenin size yaklaşımı bunlar da çok önemli. Hepsini birlikte değerlendirerek kararlarını versinler"

Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...

