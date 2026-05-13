Fed başkanlığı için Kevin Warsh'a ABD Senatosu'ndan onay

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanı olarak aday gösterdiği Kevin Warsh'ı onayladı. Warsh, Senato'da yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla kabul gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato'dan onay aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato'dan onay alarak ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı görevini devralacak.
Kevin Warsh'un Fed başkanlığı, Senato'da yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla kabul edildi.
Warsh, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan görevi devralacak ve 16-17 Haziran'daki FOMC toplantısına başkanlık edecek.
56 yaşındaki Warsh, daha önce 2006-2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştı.
Powell, mevcut görev süresi sona erdikten sonra Yönetim Kurulu üyesi olarak Fed'de kalmaya devam edecek.
Warsh'un Fed başkanlığı, Senato'da yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla kabul edildi. Böylece Warsh, Merkez Bankasındaki liderlik koltuğunu, resmi görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek mevcut Fed Başkanı 'dan devralacak. Powell, Yönetim Kurulu üyesi olarak Fed'de kalmaya devam edecek.

HAZİRANDAKİ TOPLANTIYA BAŞKANLIK EDECEK

Warsh'un yemin töreni sonrasında dört yıllık bir dönem için görevine başlaması ve 16-17 Haziran'da düzenlenecek bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u Fed başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

Stanford Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Warsh, daha önce 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştı. ABD Senatosu, dün de Warsh'un Fed Yönetim Kurulu üyeliğini 45'e karşı 51 oyla onaylamıştı.

