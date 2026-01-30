Trump'ın Fed Başkanı adayı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed başkanı için kararını vererek açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda adayının Kevin Warsh olacağını duyurdu.

YENİ ADAY KİM?

ABD Başkanı Trump'ın yeni gözdesi Kevin Maxwell Warsh 13 Nisan 1970 doğumlu, 2006'dan 2011'e kadar Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış Amerikalı bir finansçı ve banka yöneticisi olarak ön plana çıkıyor.

Warsh, 2006-2011 yılları arasında ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı ve bu dönemde ABD Başkanı George W. Bush tarafından atanan Warsh, 2008 küresel finans krizi sırasında Fed’in en kritik karar alma süreçlerinde yer aldı.