Fed beklenen raporu yayımladı! Gelecek aylarda fiyatlar sabitlenebilir

04 Eylül 2024 22:38 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 22:42

Fed'in Eylül ayı "Bej Kitap" raporuna göre, üretim faaliyetleri çoğu bölgede düşerken, istihdam sabit kaldı ve ücret artışları ılımlı seyrine devam etti. Fiyatlar ise ılımlı artış gösterirken, gelecek dönemde fiyat ve maliyet baskılarının daha da sabitlenmesi veya azalması bekleniyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül ayına ait "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Amerikan ekonomisinin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunulan raporda bankanın 12 bölgesinden alınan veriler eklendi. Ekonomik faaliyetlerin 3 bölgede hafif bir artış gösterdiği belirtildi. Önceki raporda 5 bölge yatay ya da azalan faaliyet bildirirken, bu sayının 9'a çıktığı ifade edildi.

Rapora göre, istihdam seviyeleri genel olarak sabit kalırken, işten çıkarmaların nadir olduğu ve maaş artışlarının ılımlı seviyelerde gerçekleştiği vurgulandı.

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Üretim faaliyetinin çoğu bölgede azaldığı belirtilen raporda, bölgelerde genel olarak ekonomik faaliyetlerin gelecek aylarda istikrarlı kalmasının veya bir miktar iyileşmesinin beklendiği, 3 bölgede ise hafif düşüş öngörüldüğü bilgisi aktarıldı.

Raporda, "Genel olarak bakıldığında, son raporlama döneminde fiyatlarda ılımlı bir artış yaşandı." ifadesine yer verilirken, gelecek aylarda fiyat ve maliyet baskılarının daha da sabitlenmesinin veya azalmasının beklendiği belirtildi.