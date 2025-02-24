FED bir sabah ‘dolar geçersiz’ diyecek! Dolar ve altındaki büyük hareketi tek tek açıkladı

Altının yeni ismi Sarı Fırtına oldu. Resesyon, enflasyon ve jeopolitik riskler gibi durumlar, altın fiyatlarının yükselmesini tetikledi. "Fed’in kararı her şeyi değiştirebilir" diyen Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, ABD başlayan gizemli dolar ve altın planını açıkladı. Yeni parasal sisteme geçiş senaryosu başladı. İşte Fed, altın ve dolar üzerindeki büyük tartışmanın ayrıntıları ve bilinmeyen gerçekler.

Ons altının, küresel ticaret savaşı endişeleriyle ve belirsizlikle yükselmeye devam ediyor. Son olarak ABD'de enflasyon beklenenden yüksek geldi. 5 senede %20'nin üstünde enflasyon yaşayan ABD hane halkı için sıkıntılı günler devam ediyor. Altın fiyatları stagflasyon beklentisiyle yükselmeye devam ediyor. Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, altının yükselme nedenleri arasında bu maddelerin yanında bir de şoke eden açıklamalarda bulundu. Dolar ve altın için yeni küresel senaryoyu duyuran uzman, "Bir sabah uyandığınızda dolarınız geçersiz olabilir" dedi.

ALTIN FİYATI NEDEN DURMAKSIZIN YÜKSELİYOR?

TGRT Haber TV'ye konuşan, Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican'ın açıklamaları şöyle;

"Altında esas yükseliş nedeni şu; Elon Musk, kamuda verimlilik ofisi şeklinde bir ofis kurdu. Şu anda mesela bütün kamu kurumlarını Pentagon'u, FBI'nına kadar ve hatta Fed'i de denetleyeceği de söyleniyor. Mesela dün itibariyle bir e-mail attı, elektronik post attı ve dedi ki geçen hafta devlet için ne yaptınız?

ELON MUSK RAPOR İSTEDİ

Yani ne performans gösterdiniz, ne çalıştınız bize bildirin, raporlayın diye bir elektronik ve herkesten bunun cevabını istiyor. Şimdi bunun konumunuzla alakası ne? Fed'in denetimden geçiyor olması ve keza ABD hazinesinin denetimden geçiyor. Hazinede bir adım öteye daha geçecekler. Fed'le alakalı olan kısım altınları denetleyecekler.

YENİ PARASAL SİSTEME GEÇİŞ SENARYOSU

1971'de 1971'de Başkan Richard M. Nixon diyor ki o zaman petrodolar sistemine geçerken bana bundan sonra dolar getirene altın vermem diyor. O gün 42 dolar 22 centten yani 35 dolarlık parite 42-22'den fiksleniyor 1971'de Nixon'la birlikte ve o günden beri Fed'in bilançosunda yani Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosunda bu sabit kurda 11 milyar dolar altın olarak gözüküyor. Fakat aslında orada bir altın yok. Altınla dayalı ama ticarete konu olmayan altın sertifikaları var. ABD hazinesi veriyor ve fiziki külçe altınları alarak Fort Knox askeri üstüne koyuyor. Birkaç tane daha yerde var.

FED’İN GİZLİ AJANDASI

Fort Knox'taki bu altınlar yerinde mi? Aslında stokta gerçekten bu kadar altın var mı diye bunu denetlemeyi konuşuyorlar ve uzun zamandır Londra başta olmak üzere uçaklarla altın külçeleri ABD'ye taşınıyor. Burada da tabii arkada farklı söylemler var. Bir tanesi ABD'nin bütçe açığını kapatmak için işte o 42.22 dolardan değerlerinden altında işte bugünkü pariteden yani daha doğrusu işte bu geçen hafta konuşulmaya başlandığı 2800 dolardı şu anda 2941 ya da 42 dolar seviyelerinde gidiyor. Yeniden değerleneceği. Bu da yaklaşık 900 milyar dolar civarında hem FED'in bilançosundaki birikmiş zararı gidermek hem de hazineye yaptığı zarar aktarımlarını düzeltmek anlamında yani hazinenin güç açıklarını kapatmak anlamında bir kaynak sağlayacak diye söyleniyor.

Şimdi herkes altında fiyata odaklanmış durumda ama arkadaki hikayeyi anlatmadığınız zaman fiyat hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü belki önümüzdeki hafta fiyat konuşmayacağız ya da dolar konuşmayacağız. Yani öyle bir sürecin içerisindeyiz aslında. Dolayısıyla yeni bir parasal sisteme geçişle ilgili bir arka tarafta hazırlık çabası olduğu da söyleniyor. Bu da ne demek?

BİR SABAH UYANDIĞINIZDA DOLARINIZ GEÇERSİZ OLABİLİR

Bir sabah uyandığınızda belki de FED size şöyle bir şey söyleyecek. Diyecek ki kusura bakmayın elinizdeki o dolar banknotlar geçersizdir rahatlıkla diyebilir. Çok düşük bir olasılık ama böyle bir olasılık da olabilir. Çünkü yeni bir parasal sisteme geçtiğiniz zaman bunlar da senaryoların arasında yer alır. O yüzden şu anda altının yükseliyor olmasının arkasındaki temel neden aslında bu arka taraftaki işte o fed'in denetimi, hazinenin denetimi ve yeni bir parasal sisteme geçilip geçilmeyeceği sorusunun cevap bulması. Eğer bu beklentiler doğrultusunda olmaz, yani kendi kendine söner giderse, biz buradan bir düzeltme hareketi görmemiz gerekir altında. Dolayısıyla overshot dediğimiz tepe zirve noktayı görmüş olabiliriz, oradan daha aşağıya gelebiliriz. Ama yeni bir sisteme evrilirsek o zaman bambaşka şeyleri konuşmaya başlarız. Açıkçası yönünü kestirmek de söylemek de o noktada çok zor oluyor.

ALTINDA ZİRVE KALICI MI?

Piyasada bankaların, yatırım bankaların, uluslararası bankaların söylemleri genelde işte bu seviyeye yakın. 3000 dolarlar seviyesi. Kimisi yıl sonunda 3200 dolar seviyelerini söyledi ama bunlar şu anki duruma göre yani yarın sabah kalktığımızda bambaşka şeyleri konuşuyor olabiliriz."

Sıkça Sorulan Sorular Petrodolar sistemi nedir? 1973'te, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki bir anlaşmayla petrodolar sistemi yaratıldı. Ülkeler petrolün fiyatını ve ticaretini ABD doları cinsinden yapmayı kabul etti. Petrol dolar cinsinden standartlaştırıldığında, Suudi Arabistan'dan petrol satın alan herhangi bir ülke dolar kullanmak zorunda kalacaktı.