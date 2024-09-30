FED faiz indirimi sonrası Powell'dan açıklama! Piyasaların gözü buraya çevrildi, ilk ipucunu verdi 

30 Eylül 2024 23:22 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 23:23

ABD Merkez Bankası (Fed), dört yılın ardından politika faizinde indirime gitme kararı aldı. Bu kararın hemen ardından, Fed Başkanı Jerome Powell'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Piyasaların merakla beklediği "Faiz indirimleri devam edecek mi?" sorusuna cevap veren Powell, "aceleci davranmayacağız" dedi. Ekonominin hızlı bir şekilde yavaşlaması durumunda daha hızlı bir faiz indirimi kararı alabileceklerini belirten Powell, bu yıl içinde iki defadan fazla faiz indirimi olabileceğini sinyalini verdi.

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ABD Merkez Bankası (Fed), yaklaşık 4 yıl aradan sonra beklenen faiz indirimlerine nihayet başladı. Eylül ayında 4,5 yıl sonra ilk kez faiz düşürme kararı alan Fed​, politika faizini 4,75-5,00 bandına çekti. 2024 yılı içinde başka bir indirim kararı alıp almayacağı merakla beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell​'dan faiz politikalarına yönelik önemli açıklamalar geldi.

NABE etkinliğinde para politikası hakkında konuşan Powell, dikkatli adımlar atacaklarının altını çizdi.

Powell, hızlı faiz indirimleri​ konusunda aceleci davranılmayacağını vurgulayarak, "Fed, para politikasında zamanla daha nötr bir pozisyona geçecek. Yetkililer, karar alırken verilerin tamlığına odaklanacaktır" dedi.

"ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ BİR YOLDA DEĞİLİZ"

Powell, "İleriye baktığımızda, ekonomi​ genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika zamanla daha nötr bir duruşa doğru ilerleyecektir ancak önceden belirlenmiş bir yolda değiliz. Riskler iki taraflı ve kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz. Genel olarak, ekonomi sağlam durumda, bunu korumak için araçlarımızı kullanma niyetindeyiz." diye konuştu.

ENFLASYONDA HEDEF BELLİ OLDU!

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun gevşediğini ve yüzde 2 hedefine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğine dair daha fazla güven duyduklarını ifade etti.

Konut sektörü hariç hizmet enflasyonunun pandemi öncesi seviyelerine yaklaştığını belirten Powell, "Konut hizmetleri enflasyonu düşüş eğiliminde, ancak bu süreç yavaş ilerliyor." şeklinde konuştu. Powell, yeni kiracılara uygulanan kira artışlarının düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini ve bunun konut hizmetleri enflasyonunu da aşağı çekmeye devam edeceğini vurguladı.

Powell, geniş çaplı ekonomik koşulların dezenflasyon için uygun bir zemin oluşturduğunu kaydederek, "Yüzde 2'lik enflasyon​ hedefine ulaşmak için iş gücü piyasasında daha fazla yavaşlama olmasına gerek olmadığını düşünüyoruz." dedi.

İNDİRİM SİNYALİ GELDİ!

Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini anlattı.