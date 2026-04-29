FED faiz kararı beklentisi! Nisan 2026 FED kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı beklentisi ne yönde olduğu analistlerin tahminleriyle belli oldu. FED faizi sabit bırakırsa altın ne olur nasıl etkilenir en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki gerilim ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle yön ararken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) nisan ayı faiz kararına çevrildi. Para piyasalarında faiz oranlarının sabit kalacağına yönelik güçlü beklenti oluşurken, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor. Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden enflasyon baskısını artırabileceğine ilişkin endişeler de karar öncesinde dikkatle izleniyor. FED faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte FED faiz kararı beklentisi…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 19:30

Küresel piyasalarda dalgalı seyir sürerken yatırımcıların dikkati ’in nisan ayı toplantısından çıkacak karara yöneldi. Jeopolitik gelişmeler ve teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle piyasalar kritik açıklamayı bekliyor.

HABERİN ÖZETİ

Küresel piyasalar, Fed'in nisan ayı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor.
FED faiz kararı beklentisi! ABD Merkez Bankası'nın nisan ayı faiz kararı, 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından kamuoyuna duyurulacak.
FED faiz beklentisi! Fed'in faiz kararının bu akşam saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.
FED saat kaçta? Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor.
FED ne zaman açıklayacak? Faizlerin sabit tutulması ve daha sıkı para politikası vurgusu yapılması durumunda ons altın üzerinde baskı oluşabileceği değerlendiriliyor.
Fed faiz kararı ne olur? Faiz indirimi sinyalinin gelmemesi durumunda doların küresel ölçekte güçlü kalması bekleniyor.
Kripto para piyasalarında ise risk iştahına bağlı olarak dalgalı bir seyir izlenebileceği öngörülüyor.
FED SAAT KAÇTA FAİZ AÇIKLAYACAK?

ABD Merkez Bankası’nın nisan ayı , 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Komitesi toplantısının ardından kamuoyuna duyurulacak. İki gün süren toplantının ardından açıklanacak karar, küresel piyasalarda kısa vadeli fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacak. Yatırımcılar yalnızca faiz oranına değil, aynı zamanda yayımlanacak politika metninde yer alacak ifadeleri de yakından takip ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz bu akşam saat 21.00’de açıklanacak.

Kararın açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma da piyasalarda yön arayışında etkili olacak. Powell’ın değerlendirmelerinde özellikle enflasyon görünümüne ve gelecekteki para politikası adımlarına ilişkin vereceği mesajlar, yatırımcıların beklentilerinde belirleyici rol oynayacak. Açıklamaların ardından küresel piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Orta Doğu’da devam eden gerilim ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler, bu beklentinin oluşmasında etkili oluyor. Mevcut ekonomik koşullar altında bankanın kısa vadede yeni bir gevşeme adımı atmayacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Öte yandan iş gücü piyasasına ilişkin riskler nedeniyle yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, Fed’in karar metninde ve Powell’ın açıklamalarında geleceğe yönelik sinyallerin aranacağını ifade ederken, piyasalar özellikle yılın geri kalanına ilişkin yönlendirmelere odaklanmış durumda.

FED FAİZİ SABİT BIRAKIRSA ALTIN, DOLAR, KRİPTO PARALAR NE OLUR, NASIL ETKİLENİR?

Faizlerin sabit tutulması ve Fed Başkanı Powell’ın daha sıkı para politikası vurgusu yapması durumunda, ons üzerinde baskı oluşabileceği değerlendiriliyor. Yüksek faiz ortamı, alternatif yatırım araçlarına yönelimi artırırken, altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler görülebileceği belirtiliyor. Bu süreçte yatırımcıların Fed’in söylemlerine vereceği tepki belirleyici olacak.

endeksi tarafında ise faiz indirimi sinyalinin gelmemesi durumunda doların küresel ölçekte güçlü kalması bekleniyor. Kripto para piyasalarında ise risk iştahına bağlı olarak dalgalı bir seyir izlenebileceği öngörülüyor. Bitcoin ve altcoinlerde fiyat hareketlerinin Fed kararına paralel olarak hız kazanabileceği ifade ediliyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
