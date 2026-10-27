ABD Merkez Bankası FED'in ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 28 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de açıklanacak karar, küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirilmesine neden olabilir. Eylül ayında politika faizini 25 baz puan artıran FED'in ekim ayında faizleri sabit bırakması beklenirken, yılın son toplantısının yapılacağı aralık ayına yönelik para politikası beklentileri de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Enflasyon baskıları, enerji fiyatları, ABD dolarının seyri ve tahvil getirileri, toplantı öncesinde ve sonrasında izlenecek başlıca unsurlar olarak sıralanıyor. FED faizi sabit tutarsa altın düşer mi, ne olur? Detaylar…

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HABERİN ÖZETİ FED faizi sabit tutarsa altın ne olur? Gümüş ve altın yatırımcıları FED kararını bekliyor FED faizi sabit tutarsa altın ne olur, düşer mi açıkladık. ABD Merkez Bankası FED'in ekim ayı faiz kararı öncesinde, piyasalar faizlerin sabit tutulmasını beklerken, alınacak kararın altın ve gümüş fiyatları üzerindeki olası etkileri merak ediliyor. FED faizi sabit tutarsa altın ne olur, FED'in 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak toplantısı sonrası faiz kararı 28 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de açıklanacak. Piyasalar, FED'in politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutmasını bekliyor. Altın fiyatları, faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olması nedeniyle ABD tahvil getirileri ve doların değerindeki değişimlerden etkileniyor. FED'in enflasyonla mücadele konusunda vereceği mesajlar ve aralık ayına yönelik para politikası beklentileri, altın fiyatlarının yönünü belirlemede önemli olacak. Gümüş fiyatları ise hem yatırım amaçlı talepten hem de sanayi talebinden etkilenecek; dolar, tahvil getirileri ve küresel ekonomik büyüme beklentileri fiyatlamada rol oynayacak. Türkiye'de gram altın ve gümüş fiyatları, uluslararası ons fiyatlarının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimlerden de etkilenecek.

FED FAİZ TAHMİNLERİ

FED'in 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştireceği toplantı öncesinde piyasalarda politika faizinin yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutulacağı beklentisi ağırlık kazanıyor. Eylül ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapan ABD Merkez Bankası'nın ekim ayında yeni bir değişikliğe gitmemesi beklenirken, yatırımcıların dikkati aralık ayında yapılacak yılın son toplantısına çevriliyor. Aralık ayında ikinci bir faiz artışının gündeme gelebileceği ihtimali, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde yer alıyor.

Enflasyonun yüksek seyretmesi ve enerji fiyatlarındaki artışın fiyat baskılarını yeniden güçlendirebileceğine ilişkin endişeler, FED'in önümüzdeki dönemde daha sıkı bir para politikası izleyebileceği ihtimalini gündemde tutuyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca ekim ayındaki faiz kararına değil, enflasyonla mücadele konusunda yapılacak açıklamalara ve aralık ayına ilişkin olası sinyallere de odaklanmış durumda. Para politikasının uzun süre sıkı tutulacağına veya yeni faiz artışlarının gerekli olabileceğine yönelik mesajlar ile daha ılımlı bir yaklaşımın benimsenmesi, piyasalardaki faiz beklentilerinin farklı yönlerde değişmesine yol açabilir.

FED'in toplantı sonrasında vereceği mesajlar, doların ve ABD tahvil getirilerinin yönü bakımından da önem taşıyor. Faizlerin mevcut seviyesinde tutulması, gelecekteki para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Enflasyonun seyri ve enerji maliyetlerindeki gelişmeler, aralık ayındaki toplantıya ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olabilecek başlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle altın ve gümüş piyasalarında kararın yanı sıra FED'in geleceğe yönelik değerlendirmeleri de izlenecek.

FED FAİZİ SABİT TUTARSA ALTIN NE OLUR?

FED'in faizleri sabit bırakması halinde altın fiyatlarında yaşanabilecek hareket, bankanın gelecekteki para politikasına ilişkin mesajlarıyla yakından bağlantılı olacak. Altın, faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olduğu için ABD tahvil getirilerindeki ve doların değerindeki değişimlerden etkileniyor. Tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesi, altına yönelik yatırım talebi üzerinde baskı oluşturabilirken tahvil getirilerinin gerilemesi ve doların zayıflaması fiyatları destekleyebilir. Bu nedenle faiz kararının beklentiler doğrultusunda açıklanması tek başına altın fiyatlarının yönünü belirlemeye yetmeyebilir.

FED'in enflasyon baskılarının kontrol altına alınabileceğine ilişkin mesajlar vermesi ve yeni faiz artışlarının zorunlu olmayabileceği yönünde bir yaklaşım sergilemesi halinde altın fiyatları destek bulabilir. Böyle bir senaryoda yatırımcıların gelecekteki faiz politikasına ilişkin beklentileri değişebilir. Ayrıca ABD dolarında ve tahvil getirilerinde yaşanabilecek gerileme de ons altın fiyatlarına yansıyabilir. Özellikle piyasanın önceden fiyatladığı beklentiler ile toplantı sonrasında verilen mesajlar arasındaki fark, kararın ardından yaşanabilecek fiyat hareketleri bakımından önem taşıyacak.

Buna karşılık FED'in enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığını vurgulaması ve gerektiğinde yeni faiz artışlarının yapılabileceğini belirtmesi, altın piyasasında satış baskısını artırabilir. Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi, faiz getirisi sağlamayan altının alternatif yatırım araçları karşısındaki cazibesini azaltabilir. Doların değer kazanması ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi de bu baskıyı artırabilecek gelişmeler arasında bulunuyor. Böyle bir durumda altın fiyatlarında düşüş yaşanması veya yükseliş hareketinin sınırlı kalması mümkün olabilir.

Toplantı sonrasındaki açıklamalar, aralık ayında atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmeler bakımından da takip edilecek. FED'in faizleri sabit tutmasına rağmen daha sıkı para politikasına yönelik sinyaller vermesi ile gelecekte faiz artışına ihtiyaç duyulmayabileceğini belirtmesi, piyasalarda farklı tepkilere neden olabilir. Bu nedenle ons altın fiyatlarının seyrinde kararın kendisinin yanı sıra faiz beklentileri, doların yönü ve tahvil getirilerindeki değişimler de etkili olacak.

FED FAİZİ ARTIRSA ALTIN NE OLUR, DÜŞER Mİ?

Faiz artışıyla birlikte doların değer kazanması ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi halinde yatırımcıların faiz getirisi sağlayan varlıklara ilgisi artıracaktır. Altının faiz getirisi sunmaması nedeniyle bu gelişmeler, değerli metalin yatırım tercihlerindeki cazibesini azaltabilir. Ancak faiz artışının altın fiyatlarına etkisi, kararın piyasa beklentilerinden ne ölçüde farklı olduğuna ve FED'in sonraki döneme ilişkin açıklamalarına da bağlı olacak.

Faiz artışının önceden büyük ölçüde fiyatlanmış olması durumunda, kararın açıklanmasının ardından altın piyasasında sınırlı bir hareket görülebilir. Buna karşılık yatırımcıların beklediğinden daha sıkı bir para politikası mesajı verilmesi, doların ve tahvil getirilerinin yükselmesine yol açarak altın üzerinde daha belirgin bir baskı oluşturabilir. FED'in enflasyonla mücadelede kararlı bir tutum sergilemesi ve yeni faiz artışlarının gündemde kalabileceğini belirtmesi, aralık ayına yönelik beklentileri de değiştirebilir.

Faiz artışının altın fiyatlarını her koşulda düşüreceği sonucuna varmak ise mümkün değil. Kararın önceden fiyatlanma derecesi ve açıklamalarla birlikte dolar ile tahvil piyasalarında yaşanacak hareketler, fiyatların yönü üzerinde belirleyici olabilir.

FED FAİZİ SABİT TUTARSA GÜMÜŞ NE OLUR?

FED'in faizleri sabit tutması halinde gümüş fiyatlarının yönü, değerli metal piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra sanayi talebine ilişkin beklentilerden de etkilenecek. Gümüş, altın gibi faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olmasının yanında elektronik, güneş enerjisi ve çeşitli teknolojik üretim alanlarında kullanılan bir emtia niteliği taşıyor. Bu nedenle ABD dolarının ve tahvil getirilerinin yönü gümüşün yatırım amaçlı talebini etkilerken küresel ekonomik büyümeye ve sanayi üretimine ilişkin beklentiler de fiyatlamada rol oynuyor.

FED'in faizleri sabit tutarken ilerleyen dönemde para politikasının gevşeyebileceğine ilişkin mesajlar vermesi, dolar ve tahvil getirilerindeki olası gerileme üzerinden gümüş fiyatlarını destekleyebilir. Ancak bu etkinin kalıcı olup olmayacağı, sanayi talebine ilişkin beklentilerle de bağlantılı olacak. Küresel ekonomik büyümeye yönelik endişelerin artması veya sanayi üretimindeki talebin zayıflayabileceği beklentisinin güçlenmesi, faiz kararının gümüş açısından olumlu algılanmasına rağmen fiyatların baskı altında kalmasına neden olabilir.

FED'in enflasyon karşısında daha sıkı bir tutum sergilemesi halinde ise gümüş fiyatları birden fazla kanaldan etkilenebilir. Doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, değerli metallere yönelik yatırım talebini zayıflatabilir. Aynı zamanda sıkı para politikasının ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğine ilişkin endişeler, sanayide kullanılan gümüşe yönelik talep beklentilerini de olumsuz etkileyebilir. Bu iki etkinin birlikte hissedilmesi, gümüş fiyatlarında dalgalanmaların artmasına neden olabilir.

Gümüşün fiyat hareketleri altına kıyasla daha sert gerçekleşebildiğinden FED'in açıklamalarının ardından piyasadaki tepkinin yönü kadar büyüklüğü de önem taşıyor. Faizlerin sabit tutulması tek başına gümüş fiyatlarında yükseliş yaşanacağını garanti etmiyor. ABD dolarının seyri, tahvil getirileri, sanayi talebi ve yatırımcıların risk alma iştahı birlikte değerlendirilirken Türkiye'deki gram gümüş fiyatları açısından dolar/TL kurundaki değişimler de dikkate alınmalı.

Türkiye'de gram altın ve gümüş fiyatları ne olur?

Türkiye'de gram altın ve gram gümüş fiyatları hesaplanırken uluslararası piyasalardaki ons fiyatlarının yanı sıra dolar/TL kurundaki hareketler de etkili oluyor. Ons fiyatlarında yükseliş yaşanması, kurdaki değişim nedeniyle iç piyasaya aynı oranda yansımayabilir. Benzer şekilde uluslararası fiyatlardaki gerileme, dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle Türkiye'deki gram fiyatlarında daha sınırlı hissedilebilir. Fiziki piyasalardaki koşullar ve alım satım farkları da yatırımcıların karşılaştığı fiyatlar üzerinde etkili olabiliyor.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.