Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı resmen Koç Holding'in oldu

05 Şubat 2025 17:03 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:03

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde, 504 milyon dolar teklif sunan Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ, şartname doğrultusunda Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ'yi kurarak sözleşmeyi imzaladı.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının devri" yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik ihale süreci tamamlandı. 16 Temmuz’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi veren ilk üç firma onaylanırken, süreç ihale şartnamesi doğrultusunda ilerledi.

FENERBAHÇE-KALAMIŞ YAT LİMANI'NIN ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ TAMAMLANDI

İhalede en yüksek teklifi veren firma sözleşme şartlarını yerine getirmediği için imza sürecine katılmadı. Bunun üzerine, 504 milyon dolarlık teklifiyle ikinci sırada yer alan Tek-Art firması, sözleşme için ÖİB tarafından davet edildi. Sürecin tamamlanmasının ardından, şartname gereği Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ, sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve ilgili şirket temsilcileri hazır bulundu. Bu anlaşma ile birlikte, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakları resmen devredilmiş oldu.