Koç Holding, dev şirketi satın aldı: Rekabet Kurumu onayladı!

20 Kasım 2024 17:30 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:42

Koç Holding, sağlık sektöründeki yatırımlarını artırıyor. Türkiye'nin tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketi Stembio'nun yüzde 65 hissesini satın alan holding, bu alandaki yatırımlarına güç katıyor. Satış işlemi, Rekabet Kurumu'nun onayıyla tamamlandı.

Koç Holding, 2024 yılının ilk aylarında yaptığı önemli satış ve yatırımlarla gündemde kalmayı sürdürdü. Şirket, özellikle yeni teknoloji ve sağlık sektörlerine yönelik adımlarıyla dikkat çekti.

SAĞLIK SEKTÖRÜNE STRATEJİK YATIRIMLAR

Mart ayında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Koç Holding’in Antalya merkezli ve toplamda 7 hastaneye sahip olan Anatolia Hospital’ın yüzde 80’lik hissesini 82 milyon 776 bin Euro karşılığında satın aldığı duyuruldu. Bu adım, holdingin sağlık sektöründeki büyüme stratejisinin bir parçası olarak yorumlandı. Halihazırda Vehbi Koç Vakfı aracılığıyla Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden biri olan Koç Üniversitesi Hastanesi’ne sahip olan şirket, bu yatırımla sağlık alanındaki faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

Sağlık teknolojilerine yönelik bir diğer dikkat çekici hamle ise Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ’nin çoğunluk hisselerinin satın alınması oldu. Türkiye’nin ilk ve tek hibrit hücre ve doku merkezi olarak bilinen Stembio, ileri teknoloji odaklı yapısıyla Koç Holding’in vizyonuna uygun bir yatırım olarak öne çıktı.

REKABET KURULU’NDAN ONAY ÇIKTI

Koç Holding, Stembio’nun toplam sermayesini temsil eden hisselerin yüzde 65’ini devralmak için eylül ayında Rekabet Kurulu’na başvuruda bulundu. Dün Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki toplam sermayeyi temsil eden payların belli bir oranının Koç Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Ancak, bu devralma işlemi için Koç Holding’in Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na ne kadar ödeme yapacağı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.