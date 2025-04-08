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 | Murat Makas

Fenomen yatırımcı sinyali yakaladı: “ABD borsası yüzde 50 düşebilir”

ABD borsalarındaki hareketleri önceden tahmin eden yatırımcı Steve Burns, tüm varlıklarını nakde çevirdi. Burns’e göre piyasalar tarihî bir çöküşün eşiğinde.

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Fenomen yatırımcı sinyali yakaladı: “ABD borsası yüzde 50 düşebilir”
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 13:34

ABD borsalarının seyrini yıllardır titizlikle takip eden ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan yatırımcı Steve Burns, yatırım portföyünü tamamen nakde çevirdiğini duyurdu. Burns, dört ay önce yaptığı “büyük balon” uyarısında haklı çıktığını söylüyor.
MarketWatch’a konuşan Burns, son haftalarda yaşanan sert düşüşlerin hem hızının hem de etkisinin beklediğinden çok daha büyük olduğunu söyledi. Trump yönetiminin devreye soktuğu gümrük tarifeleriyle tetiklenen bu düşüş, Burns’ü portföyünü tamamen boşaltmaya kadar götürmüş.

Fenomen yatırımcı sinyali yakaladı: “ABD borsası yüzde 50 düşebilir”

“YÜZDE 50'LİK DÜZELTME KAPIDA OLABİLİR”

Burns’ün öngörüsüne göre önümüzdeki dokuz ay ile bir yıl içinde ABD borsalarında yüzde 50’ye varan bir düzeltme yaşanabilir. Bu da yatırımcılar açısından büyük kayıpların habercisi. Ancak uzun vadede daha umutlu: Piyasaların zamanla toparlanacağını düşünüyor, ama önce şirketlerin tarifelerin yarattığı risklerle yeniden fiyatlanması gerektiğini söylüyor.

TARİFELER PİYASAYI ALTÜST ETTİ

Tarifeler yürürlüğe girmeden önce teknik göstergelerin oldukça olumlu olduğunu belirten Burns, Trump’ın Çin’e karşı başlattığı ekonomik adımların tüm bu göstergeleri anlamsız hale getirdiğini dile getiriyor.

Fenomen yatırımcı sinyali yakaladı: “ABD borsası yüzde 50 düşebilir”

Ona göre şimdi her şey ABD ile Çin arasında yapılacak bir ticaret anlaşmasına bağlı:
“Eğer bu anlaşma hızlıca gelmezse, bazı ülkeler için resesyon kaçınılmaz olabilir.”

“TRUMP BORSAYI BİLEREK ÇÖKERTİYOR OLABİLİR”

Burns’ün asıl dikkat çekici iddiasıysa Trump yönetiminin bilinçli olarak piyasaları aşağı çektiği yönünde. ABD ekonomisindeki yavaş büyüme ve artan enflasyonun yarattığı stagflasyon ortamına dikkat çeken yatırımcı, bu stratejinin altında yatan nedeni şöyle açıklıyor:
“Borsa çökerse insanlar tahvillere yönelir, faizler düşer. Belki de amaç bu. Belki Trump borsayı şimdi düşürüp, 2026’daki seçimlere güçlü bir ekonomiyle girmeyi planlıyor. Bu sadece bir spekülasyon ama kulağa çok da uzak gelmiyor.”

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