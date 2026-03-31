Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

FETÖ nedeniyle el konmuştu! Mobilya devi 16 milyar liraya satılıyor

Hazine mülkiyetindeki İstikbal Mobilya’nın 512 milyon adet payı ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Muhammen bedel 16,5 milyar TL, teminat 825 milyon TL olarak belirlenirken teklif süreci 11 Mayıs’ta sona erecek. İşte tüm detaylar...

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 09:22

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İstikbal Mobilya) paylarını satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yüzde 100 oranındaki paylarını satışa çıkardı.
İhale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İhalede muhammen bedel 16 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi.
Tekliflerin 11 Mayıs 2026 saat 16.30'a kadar TMSF'nin Esentepe'deki adresine ulaştırılması gerekiyor.
İhale, 12 Mayıs 2026'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
İstikbal, 1957 yılında Boydak Holding tarafından kurulmuştu ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası Boydak Holding'in FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilerek TMSF yönetimine geçmişti.
TMSF'nin "İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhalede muhammen bedel 16 milyar 500 milyon lira, katılım teminatı 825 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira olarak belirlendi.

TEKLİF TARİHİ BELLİ OLDU

İhaleye katılabilmek için, şartnamede içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarının 11 Mayıs saat 16.30'a kadar TMSF'nin Esentepe'deki adresine ulaştırılması gerekiyor. Söz konusu gün ve saatten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları kabul edilmeyecek.

İhale, 12 Mayıs 2026'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhalede kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma sürecine geçilecek.

NE OLMUŞTU?

1957 yılında Boydak Holding tarafından kurulan İstikbal, Bellona ve Mondi ile birlikte grubun mobilya markalarından biri olarak faaliyet gösterdi.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Boydak Holding’in FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilerek kayyuma devredildi.

2016 yılında TMSF yönetimine geçen holdingin ismi, Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi.

