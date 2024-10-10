Altın fiyatları için görülmemiş tahmin! 20 ila 50 katına çıkabilir

10 Ekim 2024 14:31 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:51

Finans dünyasının tanınmış yatırımcısı ve saygın ismi Peter Schiff, altının mevcut fiyatının 20 ila 50 katına çıkabileceğini iddia etti. Öte yandan İsviçre'nin dev bankası UBS, önümüzdeki yıl kıymetli metalde daha fazla artış öngörerek altın fiyat tahminlerini yükseltti. UBS, altının ons fiyatının önümüzdeki yıl yükselerek 3 bin dolara ulaşacağını öngördü.

Altın fiyatları ABD enflasyon verisine kilitlendi! Ons ve gram altın için tahminler belli oldu

Altın fiyatları ABD enflasyon verisine kilitlendi! Ons ve gram altın için tahminler belli oldu

Altın​ son haftalarda biraz değer kaybetmiş olsa da İsviçre bankası UBS​, metalde hala çok fazla yükseliş potansiyeli gördü. Banka cari yıl ve 2025 hedeflerini yükseltti. UBS, altın fiyatının bu yıl dipten zirveye yüzde 36'ya kadar yükseldiğini ifade ederek şu ana kadar net yüzde 28 artış gösterdiğini kaydetti.

ALTININ ONS FİYATI 3000 DOLAR OLACAK

İsviçre bankası UBS, "Son güçlü ABD istihdam verilerinden sonra bile fiyatlar 2600 doların oldukça üzerinde seyrederken, altının 12 aydan daha kısa bir süre önce 2000 doların altında işlem gördüğünü hatırlamak zor olabilir." dedi.

UBS, geniş çaplı alımların devam etmesi ve az sayıda satıcının bulunması durumunda fiyatın yıl sonuna doğru 2.800 ABD dolarına, 2025 yılında ise 3.000 ABD dolarına çıkmasını bekliyor.

Banka, Fed'in gevşeme döngüsünün başlamasıyla birlikte, yatırımcıların, taşıma maliyetinin düşmeye devam etmesiyle birlikte altın pozisyonlarını artırmaya başlamalarını bekliyor.

Yetkililer, "ABD dolarındaki düşüş eğilimi, özellikle sarı metalin diğer para birimlerine karşı bir alternatif sunması nedeniyle, altın için de bir destek görevi görüyor." dedi.

DİĞER KIYMETLİ METALLER UBS İÇİN DAHA AZ CAZİP

UBS, risklerin artmasına rağmen temel talebin destek sağlamaya devam etmesi gerektiğini, ancak merkez bankaları ve diğer resmi kurumların altın rezervlerine ekleme yapmaya devam etmesini beklediğini belirtti.

Diğer kıymetli metaller UBS için daha az cazip, gümüş ve platin grubu (PGM) tahminleri piyasa değeri değişiklikleri nedeniyle aşağı yönlü revize edildi.

ALTIN 50 KAT YÜKSELİŞ MÜMKÜN MÜ?

Öte yandan ünlü ekonomist Peter Schiff de altın fiyatlarında büyük bir artış öngördü. Finans dünyasının tanınmış yatırımcısı ve saygın ismi Peter Schiff, altının mevcut fiyatının 20 ila 50 katına çıkabileceğini iddia etti.

2008 mali krizini doğru bir şekilde öngören Schiff, yatırımcılara hala boğa piyasasını fark etmediğini açıkladı. Ünlü yatırımcı Peter Schiff, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde döviz krizi ve altın fiyatlarında büyük bir artış yaşanabileceği konusunda uyardı.

Ters görüşleri ve doğru piyasa tahminleriyle bilinen Schiff, küresel finans sisteminin büyük bir çalkantının eşiğinde olduğuna ve altının güvenli liman varlığı olarak ortaya çıkacağına inanıyor.

Ancak birçok yatırımcı, mevcut rallinin geçici bir olgu olduğuna inanarak Schiff'in öngörüsünü abartı buldu. 20 ila 50 katlık bir artışın uzaktan yakından mümkün olmadığını aktardı.

Analistler, "Tarihin en büyük altın boğa piyasalarından biri olan 2001-2011 yılları arasında altının onsu yaklaşık 10 kat artarak 250 dolardan 1.900 dolara çıktı. Bu duruma, enflasyon endişeleri, ekonomik belirsizlikler, küresel döviz savaşı ve 2008 mali krizinin ardından zayıflayan ABD doları gibi faktörlerin birleşimi neden oldu. Altının 10 kat değer kazanması için 10 yıl ve mükemmel bir ekonomik fırtına gerekiyorsa, önümüzdeki yıllarda nasıl 20 ila 50 kat değerlenebilir?" diyerek Schiff'in ifadesini aşırı iyimser buldu.