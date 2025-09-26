Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Finans sektöründe sıçrama: Sigorta ve emeklilik fonları rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri’ne göre finansal hizmet faaliyetlerinde 295 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 75 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21 bin 93 girişim faaliyet gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 10:16

Türkiye Kurumu (), 2024 yılı Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, finansal hizmet faaliyetlerinde 295 girişim, , reasürans ve emeklilik fonlarında 75 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21 bin 93 girişim faaliyet gösterdi. Faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 734 milyar TL, üretim değeri ise 2 trilyon 882 milyar TL olarak gerçekleşti.

Finans sektöründe sıçrama: Sigorta ve emeklilik fonları rekor kırdı

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 81,6'sı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 10,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 8,3'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 74,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 17,6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 7,5'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Finans sektöründe sıçrama: Sigorta ve emeklilik fonları rekor kırdı

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 21,1, üretim değeri yüzde 40,2 arttı. Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 11,4, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 46,2, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 173,6 arttı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 25,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 155,1, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 64,4 arttı.

Finans sektöründe sıçrama: Sigorta ve emeklilik fonları rekor kırdı

MALİ ARACI KURULUŞLARDA EN YÜKSEK İSTİHDAM FİNANSAL HİZMET FAALİYETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Mali aracı kuruluşlarda 2023 yılında 345 bin 438 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2024 yılında 353 bin 24 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 67,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,5'ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 25,4'ünü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Finans sektöründe sıçrama: Sigorta ve emeklilik fonları rekor kırdı

PERSONEL MALİYETİ 480 MİLYAR 468 MİLYON TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 78,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 9,2'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 12,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,3'ü maaş ve ücretlerden, yüzde 14,7'si ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Finans sektöründe sıçrama: Sigorta ve emeklilik fonları rekor kırdı

MALİ ARACI KURULUŞLARDA ÜCRETLİ KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 49,2 OLDU

Mali aracı kuruluşlarda 2024 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 169 bin 277 iken erkek personel sayısı 174 bin 452 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 49,2, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 50,8 oldu.

Finans sektöründe sıçrama: Sigorta ve emeklilik fonları rekor kırdı

SABİT SERMAYE YATIRIMLARI TOPLAM SATIN ALIŞ DEĞERİ 113 MİLYAR 268 MİLYON TL OLDU

Mali aracı kuruluşlarda 2024 yılında sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 81,4 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 6,3 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 12,3 oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kartlarınız belli süre kullanılamayacak: Bu bankada hesabı olanlar dikkat!
Sürekli açıp kapatanlar yandı: İşte doğal gaz faturasını düşürecek en büyük taktik
ETİKETLER
#Ekonomi
#tüik
#finansal hizmetler güven endeksi
#istatistik
#sigorta
#Reaktör
#Mali Aracı Kuruluşlar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.