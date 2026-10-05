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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:40

Fındık ihracatında ilk ay geliri 192 milyon doları aştı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doları aşan gelir elde edildiğini bildirdi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Fındık ihracatında ilk ay geliri 192 milyon doları aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:40

, 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1-30 Eylül 2026 döneminde yurt dışına 18 bin 929 ton fındık ihraç edilirken, karşılığında 192 milyon 83 bin 755 dolar gelir sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 13 bin 926 ton fındık ihracatından 143 milyon 978 bin 657 dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

Dönemİhracat Miktarı (Ton)Elde Edilen Gelir (Dolar)
1-30 Eylül 202513.926$143.978.657
1-30 Eylül 202618.929$192.083.755
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ETİKETLER
#Türkiye
#Eylül 2025
#Fındık Ihracatı
#Eylül 2026
#Karadeniz Fındık Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
#Ekonomi
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