FİSKOBİRLİK ve TMO yeni sezon fındık alımlarına başlayacak! Tarihleri belli oldu

07 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:56

Kabuklu fındık alım fiyatları belli oldu! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Kabuklu fındık alım fiyatları belli oldu! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alım tarihini açıkladı. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, birliğe bağlı 50 kooperatif ile tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti. Toprak Mahsulleri Ofisi de Giresun kalite için ortalama fiyat kilogram başına 135 lira, levant kalite için de 133 lira fiyatıyla fındık alımlarına başlayacağını bildirdi. İşte yeni hasat sezonu detayları ve kabuklu alım fiyatları.

FİSKOBİRLİK FINDIK ALIMI 12 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) yeni sezon fındık alımlarına 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Üreticilerin mahsulleri peşin, emanet ya da vadeli ödeme usulünde teslim alınacak. Tüm bölgelerde aktif olarak fındık alımı gerçekleştirecek

FİSKOBİRLİK'ten üreticilere, fiyat almadan fındığı satmamaları çağrısı yapıldı. Ürünler yüzde 50 randıman hesabı usulüne göre değerlendirilecek.

Ürünlerini peşin teslim eden üreticilere ürün bedelleri 24 saat içerisinde beyan ettikleri hesaplarına yatırılacak.

Üreticilerin harmanlarında çuvala koydukları fındıkları, bir hamaliye, nakliye ve benzeri kesintiler olmadan kapılarından alınacak.

TMO NE ZAMAN FINDIK ALIM YAPACAK?

Üreticiler 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "www.tmo.gov.tr" adresi ve "e-Devlet" üzerinden randevularını alabilecekler. Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.

FINDIK ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

Giresun kalite için ortalama fiyat kilogram başına 135 lira, levant kalite için de 133 lira oldu.