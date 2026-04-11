Ekonomi
 | Bengü Sarıkuş

Fitch kritik tarihi açıkladı! Türkiye’nin kredi görünümü güncellendi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak korurken, kredi notu görünümünü ise döviz rezervlerinde yaşanan belirgin düşüş nedeniyle 'pozitif'ten 'durağan'a çevirdi.

11.04.2026
09:26
11.04.2026
09:26

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "pozitif"ten "durağan"a güncellendiği bildirildi.

Görünüm revizyonunun, Orta Doğu'daki savaşın ardından Türkiye'nin döviz rezervlerinde yaşanan belirgin düşüşten kaynaklandığı, bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirasını desteklemek için piyasaya 50 milyar doların üzerinde döviz sattığı belirtildi. Savaşın uzaması halinde dış borç ödemeleri ve görünümünde daha fazla bozulma yaşanabileceği kaydeden Fitch Ratings Türkiye'nin enerji ithalatına yüksek bağımlılığının da bu riskleri artırdığını bildirdi.

Fitch, Türkiye'nin kredi profilini destekleyen unsurlar arasında da güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapı, görece düşük kamu borcu, zorlu dönemlerde dahi dış finansmana erişim kapasitesi ve bankacılık sektörünün dayanıklılığını öne çıkardı.

Buna karşılık, kronikleşen yüksek enflasyon, para politikasına yönelik siyasi baskılar, tekrarlayan döviz krizi riskleri, rezervlerin dış borca kıyasla sınırlı kalması ve kurumsal zayıflıklar üzerinde baskı oluşturan başlıca faktörler olarak sıralandı.

Öte yandan Fitch, değerlendirmesini olağan takvim dışında yayımlamasına da açıklık getirdi. Kuruluşa göre mevcut düzenlemeler, bir ülkenin kredi görünümünde ani ve önemli değişikliklerin yaşanması halinde planlı değerlendirme tarihinin beklenmeden güncellenmesine imkân tanıyor. Fitch, Türkiye için bir sonraki planlı kredi notu gözden geçirme tarihinin 17 Temmuz 2026 olduğunu bildirdi.

2026 ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Fitch, 2026 yılında cari açığın yüksek enerji fiyatları nedeniyle büyüyeceğini ve 2027'de daha da genişleyeceğini öngördü. Kuruluş, rezervlerin 2027 sonunda benzer ülkelerin ortalamasının altına düşeceği uyarısında bulundu. Eğer petrol fiyatları varil başına 20 dolar daha artarsa, cari açığın milli gelirin yüzde birinden fazla büyüyeceği ve enflasyonu ek olarak körükleyeceği belirtildi.

KuruluşYılTahminEtki/Uyarı
Fitch2026Cari açık yüksek enerji fiyatları nedeniyle büyüyecek-
Fitch2027Cari açık daha da genişleyecekRezervler benzer ülkelerin ortalamasının altına düşecek
FitchPetrol fiyatları varil başına 20 dolar artarsaCari açık milli gelirin yüzde birinden fazla büyüyecekEnflasyonu ek olarak körükleyecek

TCMB'nin 1 Mart'ta gecelik borç verme faizini yüzde 40'a taşıyarak fonlama maliyetini 300 baz puan artırması Fitch tarafından enflasyonla mücadelede para politikasının sıkı duruşunu sürdürme kararlılığının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Fitch, enflasyon tahminini ise 2026 sonu itibarıyla 2 puan artırarak yüzde 27'ye yükseltti. Kurum 2027 yılı sonunda ise enflasyonun yüzde 21'e gerileyeceğini öngörüyor.

YÜKSEK ENERJİ FİYATLARININ ENFLASYONA YANSIMASI ABSORBE EDİLDİ

Ayrıca Fitch, eşel mobilin yeniden devreye alınmasıyla sağlanan mali desteğin yüksek enerji fiyatlarının enflasyona yansımasının yaklaşık üçte ikisini absorbe ettiğini de vurguladı.

Kuruluş, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının yüksek seyrini sürdürdüğüne de işaret etti. Açıklamada önümüzdeki 12 ay içinde vadesi dolacak dış borcun 239 milyar dolar seviyesinde olduğu ve bu tutarın döviz rezervlerine kıyasla yüksek kaldığı belirtildi.

Dış likiditenin ise 2025 sonundaki yüzde 82 seviyesinden 2027'de yaklaşık yüzde 98'e yükselmesinin beklendiği, ancak bu oranın hâlâ "BB" not grubunun yüzde 140 seviyesindeki medyanının altında kalacağı ifade edildi. Büyüme tarafında ise Fitch, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,6 büyümesini, 2027’de ise yüzde 4,2 ile ivme kazanacağını öngörüyor.

GöstergeBaşlangıç Değeri/YılıTahmini Değer/YılıKarşılaştırma (BB Not Grubu Medyanı)
Dış Likidite2025 Sonu: %822027: ~%98BB Not Grubu Medyanı: %140 (Altında Kalacak)
Ekonomik Büyüme2026: %3,62027: %4,2 (İvme Kazanacak)-
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kademeli emeklilik için kötü haber! İsa Karakaş kapsam dışında kalacakları açıkladı
Altın ateşkes alarmı veriyor! Sefer Şener bu geceyi işaret ederek uyardı
ETİKETLER
#enflasyon
#kredi notu
#döviz rezervleri
#fitch ratings
#Görünüm
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
