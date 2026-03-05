Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Fitch Ratings açıkladı: Hürmüz Boğazı Orta Doğu ekonomilerini nasıl etkileyecek

Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının bölge ülkeleri üzerindeki etkisinin farklılık göstereceğini, ancak mevcut derecelendirme seviyelerinin bu krizi yönetebilecek güçte olduğunu bildirdi. Analiz, Boğaz’ın bir aydan kısa süreli kapalı kalacağı varsayımı üzerine kuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fitch Ratings açıkladı: Hürmüz Boğazı Orta Doğu ekonomilerini nasıl etkileyecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 19:48

'in 'nın kapatılmasının bölgedeki ülkelerin ekonomilerine etkisine ilişkin yayımladığı analizdeki tespitler, Boğaz'ın bir aydan az süre boyunca fiilen kapalı kalacağı ve enerji üretimi ile ulaşım altyapısında önemli bir hasar görülmeyeceğine ilişkin temel varsayıma dayanıyor.

EN ÇOK ETKİLENECEK ÜLKELER

Buna göre kuruluş, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasının bölgedeki Orta Doğu ülkeleri üzerindeki etkisi farklılık gösterecek olsa da tüm ülkelerin mevcut derecelendirme seviyeleri dahilinde bu etkiyi absorbe edebileceklerini öngördü.

Umman hariç Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üye ülkeleri ve Irak, hidrokarbon ihracatlarının çoğunu Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştiriyor.

Fitch Ratings açıkladı: Hürmüz Boğazı Orta Doğu ekonomilerini nasıl etkileyecek

Bahreyn, Irak, Kuveyt ve Katar, ihracatlarının yüzde 87 ila 95'ini bu geçit üzerinden gönderiyor. Irak ve Katar, üretimlerinin önemli bir kısmını halihazırda durdurdu.

EKONOMİK KAYIP HESAPLANDI

Hürmüz Boğazı'ndan 2025'te yapılan sevkiyatlara ilişkin veriler ve kapatma süresince varil başına 85 dolar olarak varsayılan petrol fiyatı temel alınarak, her bir kapatma haftasının bu dört ülkenin hidrokarbon ihracat gelirlerini Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yaklaşık yüzde 0,4'ü oranında azaltacağı tahmin ediliyor. Bu kaybın bir kısmının depolanan hidrokarbonların satışı yoluyla telafi edileceği ancak tam bir telafinin zor olacağı öngörülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken geçiş! Sadece tek tanker ilerledi
Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' talimatı: 'En kısa sürede uygulayacağız'
ETİKETLER
#Ekonomi
#hürmüz boğazı
#fitch ratings
#körfez ülkeleri
#Petrol İhracatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.