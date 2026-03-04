Menü Kapat
TGRT Haber
 | Özge Sönmez

Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' talimatı: 'En kısa sürede uygulayacağız'

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmuştu. Dün Boğaz'ı geçmeye çalışan 10 tankeri vurulurken, ABD Başkanı Donald Trump duruma tepki gösterdi. Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 08:45

İsrail-- savaşı 5. gününde de tüm şiddetiyle devam ederken, İran kritik geçiş noktalarından 'nı kapattığını duyurmuştu. İran geçen tüm gemileri vuracağını söylemiş, gece saatlerinde de Boğaz'ı geçmeye çalışan 10 gemiyi vurmuştu. ABD Başkanı , duruma tepki göstererek gözdağı verdi.

HABERİN ÖZETİ

Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' talimatı: 'En kısa sürede uygulayacağız'

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına karşılık, boğazdan geçen tankerlere ABD donanmasının refakat edeceğini ve ticari sigorta sağlanacağını duyurdu.
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak geçiş yapmaya çalışan 10 gemiyi vurdu.
ABD Başkanı Trump, Körfez'den geçen tüm deniz ticaretine siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdi.
Trump, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edeceğini açıkladı.
ABD, "dünyaya enerjinin serbest akışını" ne olursa olsun sağlayacağını vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' talimatı: 'En kısa sürede uygulayacağız'

DONANMA TANKERLERE REFAKAT EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını açıkladı.

Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' talimatı: 'En kısa sürede uygulayacağız'

"EN KISA SÜREDE UYGULAYACAĞIZ"

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumuna (DFC) derhal yürürlüğe girecek şekilde Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir fiyata siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatı verdiğini belirten Trump, bunun tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağını kaydetti.

Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' talimatı: 'En kısa sürede uygulayacağız'

ABD'nin ne olursa olsun "dünyaya enerjinin serbest akışını" sağlayacağını vurgulayan Trump, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu ve daha fazla adımın geleceğini aktardı.

TGRT Haber
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.