Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' talimatı: 'En kısa sürede uygulayacağız'

İsrail-ABD-İran savaşı 5. gününde de tüm şiddetiyle devam ederken, İran kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmuştu. İran geçen tüm gemileri vuracağını söylemiş, gece saatlerinde de Boğaz'ı geçmeye çalışan 10 gemiyi vurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, duruma tepki göstererek gözdağı verdi.

Özetle

DONANMA TANKERLERE REFAKAT EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını açıkladı.

"EN KISA SÜREDE UYGULAYACAĞIZ"

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumuna (DFC) derhal yürürlüğe girecek şekilde Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir fiyata siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatı verdiğini belirten Trump, bunun tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağını kaydetti.

Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ne olursa olsun "dünyaya enerjinin serbest akışını" sağlayacağını vurgulayan Trump, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu ve daha fazla adımın geleceğini aktardı.