Dev iddia: Netanyahu aradı, Trump emri verdi! Hamaney ve kurmaylarını hedef alan saldırı için istihbarat 5 gün önce paylaşılmış

İran'ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğü saldırı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Binyamin Netanyahu, saldırıdan 5 gün önce Donald Trump’ı arayarak Hamaney’in kurmaylarıyla yapacağı gizli toplantının koordinatlarını verdi. Cenevre’deki müzakerelerden sonuç çıkmayınca Trump, saldırı düğmesine bastı.

Dev iddia: Netanyahu aradı, Trump emri verdi! Hamaney ve kurmaylarını hedef alan saldırı için istihbarat 5 gün önce paylaşılmış
merkezli haber sitesi Axios, ’ın dini lideri Ali ’in ölümüyle sonuçlanan saldırı ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsmi gizli tutulan hükümet yetkililerine dayandırılan habere göre; Başbakanı Binyamin 23 Şubat’ta Trump’ı arayarak Hamaney'in 28 Şubat Cumartesi sabahı Tahran'da üst düzey danışmanlarıyla bir araya geleceğini ve bu toplantının tek bir saldırıyla birçok üst düzey İranlı yetkiliyi öldürme fırsatı sunacağını söyledi. Trump ise, ABD istihbarat teşkilatı CIA’ya bu bilgiyi doğrulama talimatı verdi.

MÜZAKERELERDEN UMUT KESİLİNCE SALDIRI EMRİNİ VERDİ

Habere göre; Hamaney’in güvenlik tedbirlerini artırmasından ya da saklanmasından endişe eden Trump, bu nedenle 24 Şubat’ta yaptığı Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında İran’a fazla odaklanmama kararı aldı. Öte yandan CIA, ABD ile İran arasındaki son müzakerelerin yapıldığı gün Hamaney ve danışmanları hakkındaki istihbaratın doğrulandığını bildirdi. Bunun üzerine bu fırsattan faydalanılması gerektiği yönündeki görüş güçlendi. Trump’ın temsilcilerinin Cenevre’de İran’la gerçekleştirilen son nükleer müzakerelerin arından "anlaşmanın mümkün olmadığı" yönünde rapor vermesi üzerine, Trump ertesi gün saldırı emrini verdi.

Dev iddia: Netanyahu aradı, Trump emri verdi! Hamaney ve kurmaylarını hedef alan saldırı için istihbarat 5 gün önce paylaşılmış

NETANYAHU’NUN ISRARIYLA TARİH ÖNE ÇEKİLDİ

ABD ve İsrail'in kamuoyu desteği oluşturmak için saldırıyı başlangıçta Mart sonu veya Nisan başında yapmayı planladığını söyleyen yetkililer, Netanyahu'nun saklanan İranlı muhalif liderlerin rejim tarafından öldürülme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek tarihi öne almak için ısrar ettiğini ifade etti. Bir yetkilinin, "Önceden gereken hazırlığı yapamadık çünkü fırsat bize çok hızlı geldi" dediği aktarıldı.

Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama
İran için kritik iddia: Yeni lider olarak Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in seçildiği öne sürüldü
