Fitch, Türk bankacılık sektörünün nötr olan değerlendirmesini iyileşiyor olarak güncelledi

25 Haziran 2024 14:33 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:33

Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörünün görünümünü ‘nötr’den ‘iyileşiyor’a güncelledi.

Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervleri pozisyonundaki iyileşmeye dikkat çekti.

Finansal istikrarı desteklemeye devam eden gelişmelerin yaşandığını aktaran Fitch Ratings, Türk bankaları için olumlu rapor verdi.

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE OLUMLU RAPOR

Fitch, Türk bankalarının bu yıl 6,5 milyar ABD doları tutarında YP dış borç ihracı gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Kurum, karara gerekçe olarak seçimlerin ardından daha geleneksel makroekonomik politikaların benimsemesini gösterdi.

Dış finansman baskıları ile makro ve finansal istikrar risklerin azaldığını ifade etti.

Raporda, "Artan yatırımcı güveni, TCMB Döviz rezervleri pozisyonunda iyileşme, daha düşük dolarizasyon ve bankaların dış finansmana daha fazla erişimi faktörlerinin finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.