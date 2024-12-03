Fitch'ten 2025 yılına ilişkin Türkiye beklentisi

03 Aralık 2024 14:19 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:33

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin 2025'te sıkı para politikası uygulamasını sürdüreceğini, ancak bunun başarılı olabilmesi için bütçe açığında kayda değer bir azalma ve rasyonel gelir politikalarının eşlik etmesi gerektiğini vurguladı. Kuruluş, bu yaklaşımın politika tutarlılığını artıracağını öngörürken gelecek yıl Türkiye'nin kademeli gevşemeye gitmesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings​, Doğu Avrupa ekonomilerine ilişkin 2025 yılı görünüm raporunu yayımladı. Raporda, bölgedeki ekonomik büyüme beklentilerinin güçlenmekte olduğu belirtilirken, bu olumlu gidişatın zayıf kamu maliyesi ve yüksek jeopolitik risklerle dengelendiği vurgulandı.

Türkiye​ ekonomisi özelinde yapılan değerlendirmelerde ise ekonomi politikalarındaki dengelenme sürecinin, dış kırılganlıklarda belirgin bir azalma ve piyasa algısında iyileşme sağladığı ifade edildi. Fitch, Türkiye'nin geleneksel ekonomi politikalarına dönüşüyle birlikte uluslararası rezervlerde önemli bir artış yaşandığını ve cari açığın azalmakta olduğunu belirtti. Ancak, enflasyonun halen yüksek ve yapışkan bir seviyede olduğuna dikkat çekildi.

"KADEMELİ GEVŞEME VE TUTARLILIK VURGUSU"

Raporda, Türkiye'de yüksek enflasyonun kontrol altına alınması için politika tutarlılığının korunması gerektiği kaydedildi. Ayrıca, para politikasında kademeli bir gevşeme stratejisinin önemine değinildi. 2025 yılı için sıkı para politikası koşullarının sürdürülmesiyle birlikte bütçe açığında önemli bir azalma ve rasyonel gelir politikalarının uygulamaya konulması bekleniyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin politikalarının daha tutarlı hale geleceği öngörülüyor.

Doğu Avrupa genelinde 2025 yılında izlenecek önemli ekonomik gelişmeler arasında Türkiye'nin yeniden dengelenme sürecinin sürdürülmesi, enflasyonu düşürme çabaları ve para politikasının güvenirliğinin yeniden inşası yer aldı. Ayrıca, dış finansmana erişimdeki iyileşmenin devam etmesinin de bölge için kritik bir faktör olacağına dikkat çekildi.