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 | Murat Makas

Fiyatı tarlada 60 markette 100 TL: Kuraklık vurdu, mahsul zayıf kaldı

Yılın ilk ayında etkili olan don, bu yıl bütün tarım ürünlerini hasadı olumsuz etkiledi. Hatay'da don ve kuraklık sebebiyle hasadına geç başlanan kabağın tarla ve market fiyatı belli oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 23:11

Hatay’ın Antakya ilçesinde Paşaköy Mahallesi'nde bulunan 85 dönümlük arazinin 20 dönümüne kabak ekimi yapıldı. Yağmurun yağmaması ve etkili olan don sebebiyle hasat 15 gün geç başladı. Saraların don nedeniyle zarar gördüğünü söyleyen çiftçi Selami Hurma, kabağın kilogram fiyatının 50 TL olduğunu ve marketlerden 90 TL ile 100 TL arasındaki fiyatlarla alıcı bulduğunu söyledi.

Fiyatı tarlada 60 markette 100 TL: Kuraklık vurdu, mahsul zayıf kaldı

TARLADA 60 MARKETTE 100

Yağmurun yağmaması ve don nedeniyle kabak hasadının 15 gün geç başladığını ifade eden Çiftçi Selami Hurma, "Burada kabak hasadı yapılıyor. Bu yıl don nedeniyle mahsul zayıf kaldı. Bu yıl yağmur yağmadı ve geç yetiştiği için zayıf oldu. 85 dönüm arazinin 20 dönümünde kabak ektik. Geçen yıla göre verim biraz zayıf yetişti. Kabak fiyatları normal şekilde gidiyor. Kabağın tarladan 60 ila 70 TL arasında alıcı bulunurken marketlerden 90 ila 100 TL arasında satılıyor. Bu yıl çok kuraklık oldu. Çünkü bu yıl iki sefer yağmur yağdı. Geçtiğimiz günlerdeki olan don nedeniyle arazimizin yüzde 30'u zarar gördü. Kabağı ilk ayın 10'unda ektik ve don olmasaydı 10 gün önce hasat başlayacaktık. Don nedeniyle 10 ila 15 gün hasada geç başladık" dedi.

Fiyatı tarlada 60 markette 100 TL: Kuraklık vurdu, mahsul zayıf kaldı

Don olmasına rağmen hasadın geçen yıla göre daha verimli olduğunu söyleyen çiftçi Halit Abdo, "Burada kabak hasadı yapıyoruz. Hasat iyi gidiyor. Don nedeniyle her çiftçinin 5 dönümünde 200 ila 300 sera zarar gördü. Bu yılki hasat geçen yıla göre daha iyiydi. Tarladan 50 ila 60 TL'ye çıkarken marketlerde 90 ila 100 TL arasında satılıyor" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kabak hangi organa iyi gelir?
Kabağın faydalarında zengin bir antioksidan kaynağı olmasıyla beraber; vitamin ve mineral açısından da zengin bir sebze türü olan kabak, aynı zamanda yüksek su ve lif oranı sebebiyle bağırsak ve mide sağlığını korur ve kabızlığa iyi geldiği bilinir.
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