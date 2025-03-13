Fiyatlar cep yakıyor! Dışarıda iftar yapmak lüks oldu: Araştırma sonuçları ortaya koydu

Areda Piar’ın araştırmasına göre, Türk halkının büyük bir kısmı Ramazan ayında restoranların iftar menülerinde fırsatçılık yapıldığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 68’i, artan fiyatlar nedeniyle dışarıda iftar yapmayı tercih etmezken, yüzde 73,7’si restoran seçerken fiyat uygunluğunu ön planda tutuyor. Halkın en önemli beklentisi daha uygun fiyatlı menüler olurken, yüzde 76,4’ü yüksek fiyatları kar marjına bağlıyor. Ayrıca, yüzde 78,6’sı Ramazan’a özel menülerin gösterişli ve israfa yol açtığını belirtiyor.

Areda Piar’ın yaptığı araştırma, Türk halkının Ramazan'daki dışarıda iftar alışkanlıklarını ve restoran tercihlerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Yapılan araştırmada, halkın dışarıda iftar yapma oranı ve restoran seçim kriterleri üzerine ilginç veriler yer alıyor.

DIŞARIDA İFTAR YAPMA ALIŞKANLIKLARI

Araştırma, Türk halkının büyük kısmının dışarıda iftar yapmadığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 45,8’i dışarıda iftar yapmadığını belirtirken, yüzde 37,5’i ise yalnızca arkadaş ve akraba buluşmalarında kafe ve restoranları tercih ediyor. Ramazan süresince dışarıda iftar yapanların oranı düşük kalırken, yüzde 14,2’si sadece birkaç kez dışarıda iftar yapmayı tercih ediyor. Haftada birkaç kez dışarıda iftar yapanların oranı ise yalnızca yüzde 1,7’de kalıyor.

RESTORAN SEÇİMİNDE EN POPÜLER TERCİHLER

Dışarıda iftar yapanlar arasında en çok tercih edilen mekanlar ise belli oluyor. Katılımcıların yüzde 67,8’i orta segment restoranları tercih ederken, belediye sosyal tesislerine yönelenlerin oranı yüzde 17,8 ve lüks restoranları tercih edenlerin oranı ise yüzde 14,4. Öte yandan, dışarıda iftar yapanların büyük kısmı, 500 TL ve altı fiyat aralığındaki menüleri tercih ediyor; bu oran yüzde 52,5 olarak belirlenmiş.



RESTORAN VE KAFELERDE İFTAR MENÜSÜ FİYATLARI ARTTI

İftar menüsü fiyatlarının artışı, halkın dışarıda iftar yapma kararlarını etkileyen önemli bir faktör. Katılımcıların yüzde 68’i fiyat artışı nedeniyle dışarıda iftar yapmayı düşünmediklerini belirtirken, yüzde 20,6’sı daha önceki yıllara göre daha az dışarıda iftar yapmayı tercih ettiklerini ifade ediyor. Fiyat artışlarının tercihler üzerinde etkili olmadığını söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 4,9.

FIRSATÇILIK VE YÜKSEK KÂR MARJI ELEŞTİRİSİ

Araştırmada dikkat çeken bir başka veri ise iftar menüsü fiyatlarıyla ilgili halkın düşünceleri oldu. Türk halkının yüzde 96,1’i, kafe ve restoranların iftar menülerinde fırsatçılık yaptığını düşünüyor. Yalnızca yüzde 3,9’luk bir kesim, fiyatların adil olduğunu düşünüyor. Katılımcıların büyük kısmı, iftar menülerinin yüksek fiyatlarının en büyük nedeninin fırsatçılık ve yüksek kâr marjı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca restoran maliyetlerindeki artış ve lüks restoranların fiyatlarının diğer mekanları etkilemesi de fiyat artışlarını açıklayan diğer faktörler arasında yer alıyor.

EKONOMİK MENÜLER VE FİYAT UYGUNLUĞU

Türk halkının restoran seçiminde en önemli faktörler ise fiyat uygunluğu ve lezzet kalitesi. Katılımcıların yüzde 73,7’si fiyatların uygun olmasına, yüzde 58’i ise yediklerinin lezzetli ve kaliteli olmasına dikkat ediyor. Menü çeşitliliği, servis hızı gibi faktörler ise sırasıyla daha düşük oranda önemli bulunuyor. Ayrıca halk, restoranlarda daha ekonomik iftar seçeneklerinin sunulmasını talep ediyor. Yüzde 30,7’si, ekonomik ürün seçeneklerinin olmasını isterken, yüzde 20,5’i ise geleneksel Ramazan tatlarını aradığını belirtiyor.



POPÜLER RESTORANLARIN MENÜLERİNE TEPKİ

Katılımcıların büyük bir kısmı, popüler restoranların Ramazan menülerinin fazla gösterişli olduğunu ve israfa yol açtığını düşünüyor. Yüzde 78,6’sı, menülerin aşırı lüks olduğunu ve bunun israfa neden olduğunu belirtiyor. Buna karşılık, yüzde 17,2’si menülerin fiyatına göre yetersiz olduğunu ifade ediyor.