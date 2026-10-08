Fon yasa teklifi Meclis’ten geçti mi? Fon kanun teklifi maddeleri!

Sermaye piyasasında fon tasfiyesine ilişkin hazırlanan kanun teklifi, yatırımcıların hak ve alacaklarının belirlenmesi, tasfiye sürecinin yürütülmesi ve elde edilen kaynakların hak sahiplerine dağıtılması için kapsamlı düzenlemeler içeriyor. 10 maddelik geçici kanun teklifinde, özellikle küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verilmesi, fonlara giriş ve çıkış tutarlarının enflasyon karşısındaki değerinin hesaplanması ve daha önce gündeme gelen 1 milyon liralık ara ödemelerin uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesi planlanıyor. Teklifin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından komisyon sürecine geçilmesi öngörülüyor. Fon kanun teklifi Meclis’ten geçti mi? Ayrıntılar…

FON YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

AK Parti milletvekilleri tarafından Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan fon tasfiyesine yönelik geçici kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanırken, düzenlemenin fonların tasfiye edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik yasal zemini oluşturması amaçlanıyor. Hazırlanan düzenlemede 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine ilişkin hükümler bulunuyor.

Teklif kapsamında her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcıların ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil şekilde dağıtılması planlanıyor.

Geçmiş tarihlerde gerçekleşen nakit hareketlerinin bugünkü değerle karşılaştırılabilmesi amacıyla TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasına dayalı bir güncelleme yapılması ve çıkışların "ilk giren ilk çıkar" yöntemiyle mahsup edilmesi de düzenlemede yer alacak.

FON YASASI NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin Cuma ya da Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Teklifin kısa süre içinde Meclis'e gönderilmesinin ardından 2027 bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasının başlamasından önce, yani önümüzdeki hafta komisyon aşamasına geçmesi planlanıyor.

Hazırlanan 10 maddelik geçici kanun teklifinde, olağan tasfiyenin mümkün olmadığı haller ile küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verilmesi amacıyla hak sahibi kavramının belirlenmesi de öngörülüyor. Fonlara giriş ve çıkış yapılan tutarların MKK tarafından enflasyonla endekslenerek nasıl hesaplanacağı, ara ödemelerin hangi yöntemle gerçekleştirileceği ve ön ödeme dışında kalan tutarların hangi ödeme takvimi kapsamında dağıtılacağına ilişkin hükümler de teklif kapsamında düzenlenecek.

FON KANUN TEKLİFİ MADDELERİ

Teklif ile, olağan tasfiyenin mümkün olmadığı haller ve küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verilecek şekilde hak sahibi kavramı belirlenecek.

Fonlara giriş çıkış yapılan tutarların MKK tarafından enflasyonla endekslenerek nasıl belirleneceği yasa ile düzenlenecek.

Teklifte, daha önce belirlenen 1 milyon TL tutarındaki ara ödemelerin nasıl yapılacağı da yer alacak.

En kısa sürede ilgili ara ödeme tutarının yatırımcıya ödenmesinin yanı sıra ön ödeme dışında kalan tutarın ödeme takvimine ilişkin düzenlemeler de yasada yer alacak.

Teklifin olağanüstü tasfiye ile ilgili bölümünde zararın sorumlulardan tahsil edilmesinin yasal altyapısı oluşturulacak.

İade ve diğer yöntemler ile tahsil edilen tutarların nakde çevrilmesinin yöntemi ve ilişkili kurumların görevlendirmeleri belirlenecek.

Ödemelerde nakit yaratmak için kullanılabilecek varlıklar arasında gayrimenkul de yer alacak.

Kullanımına karar verilen ilgili varlıkların nasıl nakde çevrileceği ve elde edilen tutarların yatırımcı ödemelerinde nasıl kullanılacağına ilişkin hükümler de düzenlemede yer alacak.

Teklifin kısa sürede, yarın ya da Pazartesi günü, TBMM'ye sunulması planlanıyor.

2027 bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasının başlaması öncesi geçici yasanın komisyon aşamasına geçmesi planlanıyor.