Fossil, Unwind etkinliğiyle davetlilerine doğada keyif dolu bir yolculuk yaşattı

31 Ekim 2024 15:33 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:36

40 yılı aşkın süredir vintage ve zamansız stilin anahtarı olan Fossil, 18-19 Ekim tarihlerinde Longosphere’de gerçekleştirdiği Fossil Unwind etkinliğiyle davetlilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Saat&Saat’in distribütörlüğünü üstlendiği dünyaca ünlü saat markası Fossil; sanat, moda, cemiyet, basın ve influencer dünyasından tanınan isimlerin katılımıyla 2 gün süren ve her detayıyla markanın vintage kimliğine uyum sağlayan Fossil Unwind etkinliğini gerçekleştirdi.



18-19 Ekim tarihlerinde Longosphere’de gerçekleşen etkinlikte Fossil, “Time Well Spent” felsefesiyle zamanın sadece saatlerle değil, sevdiklerimizle paylaştığımız değerli anlarla da ölçüldüğünü vurguladı. Fossil’in 40. yılına özel düzenlenen etkinliğe 40 özel davetli katıldı.

Gün boyunca UTV safari turu, okçuluk, doğa yürüyüşü gibi keyifli aktivitelerle renklendirilen Fossil Unwind daveti, vintage temalı şık bir lansman yemeğiyle taçlandı. Saat&Saat Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Berfin Kaplan Albayrak ile Fossil Global Pazarlama Direktörü Lisa Lamm’in açılış konuşmalarıyla başlayan lansman yemeğinde eğlence gece boyu devam etti.



Başak Gümülcinelioğlu, Çağrı Çitanak, Ceren Benderlioğlu, Tuğba Melis Türk, Sina Özer, Mert Öcal, Sude Burcu Öcal, Ali Kalyoncu, Ecem Karavuş, Münhan Çınar, İlda Özgürel, Hale Güneyi gibi isimlerin katıldığı etkinlikte Evdeki Saat grubunun canlı performansı ve perküsyonist Ceren Özdemir ve DJ Utku Karahan sahnesi ile müziğin ritmi doruğa ulaştı.



Enerji dolu bir akşamın ardından ikinci güne sabah yogası ile başlayan davetliler, etkinlik boyunca doğanın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarırken, birlikte olmanın keyfini ve mutluluğunu keşfederek birlikte yeni anılar biriktirdi.