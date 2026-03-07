Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Safa Keser

Freedom Holding Corp.'dan bölgesel genişleme hamlesi: Turkish Bank için satın alma sözleşmesi imzalandı

ABD’de borsaya kote olan (NASDAQ: FRHC) ve 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası finans grubu Freedom Holding Corp.’un iştiraki Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., TurkishBank Group bünyesinde yer alan ve bankacılık lisansına sahip Turkish Bank Türkiye’nin sermayesinin %99,32’sinin devralınmasına yönelik Satış ve Satın Alma Sözleşmesi’ni (SPA) imzaladı. İşlem, Türkiye’deki ilgili düzenleyicilerin onayından sonra tamamlanacak.

Freedom Holding Corp.’dan bölgesel genişleme hamlesi: Turkish Bank için satın alma sözleşmesi imzalandı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
07.03.2026
11:36
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
11:36

Sözleşmesi, Özyol Holding ve Ulusal Kuveyt Bankası’nın (National Bank of Kuwait - NBK) sahibi olduğu ve 1982 yılından bu yana Türkiye’de lisansı ile faaliyet gösteren Turkish Bank A.Ş. dahil edilmiştir. TurkishBank Grubu’nun Türkiye’de bulunan diğer varlıkları ile Birleşik Krallık ve Kıbrıs’taki bankacılık iştirakleri ise satın alma kapsamı dışında bırakılmıştır.

Söz konusu satın alma, Freedom Holding Corp’un Türkiye’deki büyüme planlarında önemli bir döneme işaret ediyor. Grup bünyesinde Freedom Finansal Hizmetler’in iştiraki Freedom Yatırım için aracı kurum kuruluş izni halihazırda alınmışken, bankacılık alanındaki bu adım Grubun yapılanma stratejisini tamamlayıcı nitelik taşıyor. Bankacılık ve sermaye piyasası faaliyetlerinin eş zamanlı olarak sürdürülmesi Freedom’ın Türkiye’de ve bölge genelinde entegre finansal hizmetler platformu oluşturma hedefiyle örtüşüyor ve grubun Türkiye pazarına uzun vadeli bakışının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Freedom Holding Corp. Partneri ve Freedom Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Pochekuev, “Türkiye; Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’nın kesişimde yer alan; ölçeği, genç ve dinamik nüfusu ile girişimcilik potansiyeli yüksek bir ülke. Freedom açısından yerel bir bankanın bünyemize katılması, aracı kurum ve yatırım faaliyetlerini tamamlayacak güçlü bir altyapı anlamına geliyor. Bu satın almayla beraber bankacılık, sermaye piyasaları, ödeme sistemleri ve bireysel yatırım çözümlerini kapsayan entegre bir finans ekosistemi sunma kapasitemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

TurkishBank Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene ise, “Bu satın alma hem TurkishBank Grubu hem de Freedom Holding açısından karşılıklı değer yaratan bir adım olup, Türk bankacılık sektörü için önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Freedom Grubu’nun dijital yetkinlikleri ve uluslararası platformu, pazarın gelişimine ve dönüşümüne olumlu katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

İşlemin tamamlanmasının ardından Freedom, Banka’nın faaliyetlerinin geliştirilmesine odaklanmayı planlıyor. Bu kapsamda teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması, dijitalleşme yatırımlarının hızlandırılması ve bireysel ile KOBİ müşterilerine yönelik ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi öncelikli alanlar arasında yer alacak. Entegrasyon sürecinde operasyonel sinerji, teknoloji yatırımları ve müşteri odaklı yenilikçi finansal çözümler belirleyici olacak.

Bu işlemin bölgesel strateji açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Freedom Finansal Hizmetler A.Ş. CEO’su Cenk Eynehan ise şu değerlendirmede bulundu:
“Türkiye, uzun vadede güçlü potansiyel sunan kilit bir pazar konumunda. Satış ve Satın Alma Sözleşmesi’nin (SPA) imzalanması Grup olarak Türkiye finans sektörüne duyduğumuz güvenin ve bankacılık ile sermaye piyasalarını farklı ülkeler arasında birbirine bağlayan, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı bir finansal ekosistem kurma kararlılığımız somut bir göstergesidir.”

Taraflar, işlemin tamamlanması için Türkiye’deki bankacılık ve finansal mevzuatı çerçevesinde gerekli düzenleyici onay süreçlerini yürütecektir. İşlem, gerekli tüm izinlerin alınması ve teamüle uygun ön koşulların yerine getirilmesinin ardından tamamlanacaktır.

