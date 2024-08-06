Fuzul Topraktan 3D reklam şöleni

06 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:09

Kadıköy'deki 98 yıllık tarihi vapur iskelesi üzerinde etkileyici bir üç boyutlu reklam çalışması yayınlayan Fuzul Topraktan, yapıcı ve dikkat çekici pazarlama stratejileriyle de fark oluşturuyor.

Gayrimenkul sektörüne getirdiği yeni bakış açısını pazarlama stratejisine de yansıtan marka, 360 derece iletişim için alternatif kanallar kullanmaya devam ediyor.