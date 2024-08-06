Fuzul Topraktan 3D reklam şöleni
06 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:09
Türkiye’de Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin kurucusu olan Fuzul Topraktan, yenilikçi ve vizyoner çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Kadıköy'deki 98 yıllık tarihi vapur iskelesi üzerinde etkileyici bir üç boyutlu reklam çalışması yayınlayan Fuzul Topraktan, yapıcı ve dikkat çekici pazarlama stratejileriyle de fark oluşturuyor.
Gayrimenkul sektörüne getirdiği yeni bakış açısını pazarlama stratejisine de yansıtan marka, 360 derece iletişim için alternatif kanallar kullanmaya devam ediyor.