Fuzul Topraktan’ın projelerinde inşaata katılım oranı yüzde 90’a ulaştı

Yakın zamanda Ispartakule 1 ve Başakşehir1 projelerinin inşaatına başlayan şirket, yatırımcılarıyla daire belirleme buluşmaları gerçekleştirdi.

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe yatırımcılar, son dönemde yalnızca arsa sahibi olmakla yetinmeyip kısa vadede konut sahibi olmayı sağlayacak modelleri tercih etmeye başladı. Bu talebi hayata geçirdiği Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemiyle karşılayan Fuzul Topraktan, arsa yatırımcılarının ev yatırımcısına dönüşmesine imkan sağlıyor. Planlı ödeme ve aşamalı teslim imkanıyla yatırımcılar için güvenli bir liman sunan şirket, projelerinde inşaata katılım oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaştığını duyurdu.



Yakın zamanda Başakşehir1 ve Ispartakule1 projelerinde inşaat çalışmalarına başlayan Fuzul Topraktan, daire sahipleriyle daire belirleme buluşmalarında bir araya geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 79 daire ve 9 dükkandan oluşacak Başakşehir1 projesinde, inşaat 24 ay içinde tamamlanacak. 312 daire ve 3 dükkan olarak tasarlanan Ispartakule1 projesinde ise daire sahipleri 36 ay içinde evlerini teslim alacak.

Toprak yatırımı eve dönüşüyor

Türkiye’de konut talebinin güçlü seyrini koruduğuna ve yatırımcıların güvenli yatırım arayışına olan ihtiyacına dikkat çeken Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, “Son birkaç yıldır Türkiye’de toprak yatırımı, konuta erişimin ilk adımı haline geldi. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde bu dönüşümü daha net olarak gözlemleyebiliyoruz. Özellikle Ispartakule1 ve Başakşehir1 projelerinde gerçekleştirdiğimiz daire belirleme buluşmalarında bu dönüşümü birebir görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Fuzul Topraktan olarak, yatırımcılarımıza uygun fiyata, iyi lokasyonda konut imarlı arsalara yatırım imkânı sunuyor; önce evinin toprak sahibi olmalarını sağlıyor, ardından kazandıkları maliyet avantajı ve konut inşa süreçleriyle ev sahibi olmalarını mümkün kılıyoruz. Arsa yatırımcısının kısa sürede ev yatırımcısına dönüşmesini ise sistemimizin en büyük farkı olduğunu da söylemek mümkün. Projelerimizin inşaatına katılımlarda ulaştığımız yüzde 90’lık oran hem yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin hem de geliştirdiğimiz modelin başarısının en somut göstergesi. Öte yandan, arsa yatırımcısı olarak devam eden müşterilerimiz de süreçten ciddi kazançlar sağlıyor. İnşaatlar tamamlandığında, güncel daire fiyatları üzerinden pay alacak olan bu yatırımcılarımız şimdiden yüzde 110’un üzerinde değer artışı elde etmiş durumda. Bu tablo, Fuzul Topraktan modeliyle hem konut sahibi olmayı kolaylaştırdığımızı hem de yatırımcıya kazanç sağlayan sürdürülebilir bir sistem sunduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Bu motivasyonla da önümüzdeki dönemde yeni projelerimizle daha fazla kişiyi ev sahibi yapmayı, yatırımcılarımıza değer kazandırmayı ve sektöre yenilik katmayı sürdüreceğiz.”

