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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 22:56

Gabar'da iki yeni petrol sahası: Bakan Bayraktar 2027 hedefini açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Gabar'da 135 milyon varil yerinde petrol potansiyelini tespit edilen Gaziler ve Çardaklı sahalarında üretime başlandığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 22:56

, Cumhurbaşkanı 'ın 'nda verdiği yeni keşif müjdesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hedefimiz 2027 yılında günlük 100 bin varil üretim barajını aşmaktır" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Gabar'da iki yeni petrol sahası: Bakan Bayraktar 2027 hedefini açıkladı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni petrol keşfi müjdesini duyurarak 2027 yılı için günlük 100 bin varil üretim hedefini açıkladı.
Gabar'da 184 kuyuda günlük 84 bin varil üretime ulaşıldı.
Üretilen 75,4 milyon varil petrolle cari açığa 6 milyar dolarlık katkı sağlandı.
Gabar'da Gaziler ve Çardaklı yeni sahalarda 135 milyon varil petrol potansiyeli tespit edildi ve üretime başlandı.
Hedef, 2027 yılında günlük 100 bin varil üretim barajını aşmak.
Amaç, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' idealine ulaşmak.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

YENİ KEŞİF MÜJDESİNİN GURURUNU YAŞIYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda verdiği yeni keşif müjdesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Bayraktar paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Enerji 2040 hedeflerimize kararlılıkla yürürken milletimize yeni bir keşif müjdesi daha vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün 'da 184 kuyuda günlük 84 bin varil üretime ulaştık, ülkemizin tüketiminin yüzde 8'ini tek başına karşılar hâle geldik. Bugüne dek ürettiğimiz 75,4 milyon varil petrolle cari açığın kapanmasına 6 milyar dolarlık dev bir katkı sağladık. Şimdi ise Gabar'da Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz iki yeni sahada tam 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli tespit ettik ve üretime başladık" ifadelerini kullandı.

Gabar'da iki yeni petrol sahası: Bakan Bayraktar 2027 hedefini açıkladı

"2027 HEDEFİ GÜNLÜK 100 BİN VARİL"

‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefine ulaşmak için çabalayacaklarını ifade eden Bakan Bayraktar, "Hedefimiz 2027 yılında günlük 100 bin varil üretim barajını aşmaktır. Türkiye'nin enerji geleceği için emek ve alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarımıza ve projenin başından beri en güçlü iradeyi koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. 86 milyonun enerjisini kesintisiz sağlamaya, ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' idealine ulaşana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

https://x.com/aBayraktar1/status/2119838347442983139?a=7_891615O3MVMllrzdM&s=20

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kabine Toplantısı
#Alparslan Bayraktar
#gabar
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Ekonomi
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